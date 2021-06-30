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    Hüda Kaya'dan LGBT'ye destek

    Hüda Kaya'dan LGBT'ye destek

    HDP'li vekil Hüda Kaya, gay'lere lezbiyenlere destek için bugün Meclis'e, LGBT renklerinden oluşan bir elbise giyerek geldi.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2021 - 11:06
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 11:14
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    HDP'nin  LGBT'ye desteği devam ediyor....

    Her platformda LGBT üyelerinin savunuculuğunu yapan HDP, bu desteğini Meclis'e taşıdı.

    Daha önce Diyanet'in LGBT'yi meşru kılmayan açıklamaları üzerine Diyanet'in kapatılması gerektiğini belirten HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, bugün LGBT'ye destek için Meclis'e,  LGBT renklerinden oluşan bir elbiseyle gitti.

    "EN GÜZEL RENKLER"

    Hüda Kaya, giydiği elbiseyi sosyal medya hesabından paylaşarak altına şu notu düştü;

    "Tek renkten başka her şeye düşman olanlara karşı doğanın en güzel renkleriyle bugün TBMM 'ye geldim..."

    Hüda Kaya dan LGBT ye destek #1

    Hüda Kaya dan LGBT ye destek #2

    Hüda Kaya dan LGBT ye destek #3

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