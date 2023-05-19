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14 Mayıs seçimlerinden sonra CHP'lilerin söylediği bir yalan daha ortaya çıktı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhur İttifakı'nın HÜDA PAR milletvekillerinin Meclis'te edilen yemin metnini beğenmedikleri için töreni ertelemeye çalıştığını söyledi.

Özel, katıldığı bir canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Bu sözlerin gündem olmasından sonra açıklama yapan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'i Pinokyo'ya benzetti.

Hiç utanmadan, sıkılmadan yalan söyleyebildiklerini belirten Yapıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

CHP'nin sözcüsü yeni bir şey yumurtlamış. Diyor ki; normalde seçimler biter, kesin sonuçlar Resmi Gazete'de yayımlanır ondan üç gün sonra Meclis kendiliğinden toplanır ve ilk oturumda milletvekilleri yemin eder, şimdi bir kriz çıkmış. HÜDA PAR'ın dört tane vekili; bu yeminle ilgili sorunları var, o yüzden Meclis'i toplamamak için bu krizi kimse fark etmesin diye kanunu da değiştiremiyorlar, Yüksek Seçim Kurulu'na baskı yapıyorlar. Kim yapıyor? AK Parti Sayın Cumhurbaşkanı.



Sakın ha sonuçları açıklama, açıklarsan Meclis toplanmak durumunda kalacak, toplanırsa da bu adamlar yemin etmeyecek, hatta yemin etmeyecek değil, biz AK Parti'ye baskı yapıyormuşuz, şu yemin metnini değiştir diyormuşuz. Öyleyse bu kriz ortaya çıkmasın diye Meclis'i toplamayı geciktireceklermiş.



Bunun için de sonuçları Resmi Gazete'de yayımlanıyorlarmış. Pinokyo'dan özür diliyorum bu benzetmeyi yaptığım; için eğer Pinokyo, Özgür Özel gibi konuşsaydı burnu buradan Ankara'ya kadar uzardı. Her gün yeni bir yalan, her gün yeni bir tezvirat. Ama hiç sıkılmıyorlar. Ayakta oturmaya hazırlanırken oturuncaya kadar kırk tane yalan söyleyebilirler.