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Hudut Birlikleri sınırdan geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı

Hudut Birlikleri sınırdan geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı

Suriye'den ülkemize yasak yollarla geçmeye çalışan 6 kişi Türk askeri tarafından yakalandı. 6 kişiden 1'inin ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu öğrenildi.