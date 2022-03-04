Euro
15.63
-0.07%
Dolar
14.18
0.45%
Altın
883.31
0.47%
Borsa
2020
-0.17%
Bitcoin
589.959
-4.06%
BTXN Coin
36.96
-0.64%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Güneşli 5 C

    Hudut Birlikleri sınırdan geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı

    Suriye'den ülkemize yasak yollarla geçmeye çalışan 6 kişi Türk askeri tarafından yakalandı. 6 kişiden 1'inin ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 10:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hudut Birlikleri sınırdan geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı

    Huduttaki Türk askerinin kararlı mücadelesi sürüyor...

    Sınırdan yasa dışı kuş uçurtmayan Hudut Kartalları, Suriye'den ülkemize girmeye çalışan kişileri kıskıvrak yakaladı.

    6 KİŞİDEN 1' TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından Twitter hesabında yapılan paylaşımda, yasak geçiş yapmaya çalışan 6 kişiden birinin de DEAŞ terör ögüt üyesi olduğu belirlendi.

    Milli Savunma Bakanlığı duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

    "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

    Hudut Birlikleri sınırdan geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı #1


    İlginizi Çekebilir

    Türkiye'de otomatik vitesli araç satışları artıyor
    Otomobil

    Türkiye'de otomatik vitesli araç satışları artıyor

    Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi
    İç Haber

    Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!
    MetaEvren

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!

    Görüş Bildir