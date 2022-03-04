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- Hudut Birlikleri sınırdan geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı
Hudut Birlikleri sınırdan geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı
Suriye'den ülkemize yasak yollarla geçmeye çalışan 6 kişi Türk askeri tarafından yakalandı. 6 kişiden 1'inin ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 04.03.2022 - 10:16
Huduttaki Türk askerinin kararlı mücadelesi sürüyor...
Sınırdan yasa dışı kuş uçurtmayan Hudut Kartalları, Suriye'den ülkemize girmeye çalışan kişileri kıskıvrak yakaladı.
6 KİŞİDEN 1' TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Twitter hesabında yapılan paylaşımda, yasak geçiş yapmaya çalışan 6 kişiden birinin de DEAŞ terör ögüt üyesi olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı duyurusunda şu ifadelere yer verdi:
"Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."