Hukuk fakültesi için kaç bine girmek gerekir? Hukuk fakültesi başarı sırası şartı 2021

YÖK, 2022-YKS yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartını değiştirdi. Peki hukuk okumak için kaç bine girmek gerekiyor? İşte yeni başarı şartı..

2021 YKS sınavına girecek öğrenciler, hedefledikleri bölümlerin başarı sıralama şartlarını yakından takip ediyor.

Devlet veya vakıf üniversitelerindeki hukuk fakültelerine yerleşebilmek için öğrencilerin, YKS'deki başarı sıralaması belirleyici oluyor.

YÖK tarafından en son yapılan revize ile birlikte hukuk fakültesi için başarı sıralaması yükseltildi.

Hukuk okumak isteyen öğrenciler, başarı sıralamalarını göz önünde bulundurarak ders çalışıyor. Sıklıkla fakülte hakkında araştırma yapan adaylar, hukuk kazanmak için kaç bine girmek gerekir? sorusunu araştırıyor.

HUKUK FAKÜLTESİ BAŞARI SIRALAMASI KAÇ?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Hukuk Fakültelerine girişte aranılan başarı sıralaması şartının 125 binden 100 bine yükseltilmesini kararlaştırdı.

Hukuk fakültelerine yerleşebilmek için bu şart, 2018/2019 eğitim öğretim yılında 190 bin iken; 2019/2020 eğitim öğretim yılında 125 bin olarak uygulanmıştır.

YÖK’ten yapılan açıklamada, yükseköğretim çağındaki gençlerin hukuk eğitimine talepleri giderek arttığına dikkat çekilerek, “Sosyal adalet, imkân ve fırsat eşitliği ilkeleri çerçevesinde yükseköğretime ulaşılabilirlik esastır. Bu husus istisnasız eğitim öğretimin tüm alanlarında geçerlidir. Yükseköğretime, bu kapsamda ‘hukuk eğitimine’ ulaşma imkân ve seçenekleri arttırılırken eğitim öğretimde nitelik ve kalitenin düşürülmemesi, bilakis yükseltilmesi temel hedeftir” denildi.

HUKUK KAZANMAK İÇİN KAÇ BİNE GİRMEK GEREKİR?

YÖK Başkanı Saraç, Türkiye'deki hukuk eğitimine ilişkin aldıkları kararları sosyal medya hesabından duyurdu. Saraç, şunları yazdı:

"Hukuk fakültelerimizdeki eğitim ve öğretim programlarının niteliğini teminen; 'Asgari Öğretim Üyesi Sayısı Şartı', 'Hukuk Meslekleri İcra Sınavı' ve 'Başarı Sıralaması Şartı' gibi bir dizi tedbir aldık, almaya da devam ediyoruz.

Bu kapsamda son olarak Adalet Bakanlığı'nın ilettiği talebi de dikkate alarak hukuk fakültelerine yerleştirmedeki başarı sıralaması şartını bu sene değil, önümüzdeki sene (2022-YKS) yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere 125 binden 100 bine yükseltme kararı aldık.

Bu değişikliğin, üniversite adaylarımız ile ailelerinin yapmış oldukları hazırlıklarının, idareye olan güveninin korunması ve de vakıf üniversitelerine planlamalarını daha rasyonel yapmaları için vakit tanınması açısından 2022-YKS itibarıyla uygulamaya girmesini kararlaştırdık.

Yeni YÖK olarak, karar süreçlerinde tedriciliğe özel önem veriyoruz. Bu kapsamda almış olduğumuz bu yeni kararın ülkemizdeki hukuk eğitimi açısından hayırlara vesile olmasını temenni ederiz."