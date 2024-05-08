Hukuk mesleklerine girişte yeni dönem: Karar Resmi Gazete'de

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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaşarak, ilgili sürecin tamamlandığını ve yeni düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayınlandığını duyurdu.

"Yargı hizmetlerinin kalitesi daha da artacak"

Bakan Tunç şu paylaşımda bulundu:

"Vatandaşlarımıza daha kaliteli hukuk hizmetinin sunulması amacıyla hayata geçirdiğimiz Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavıyla ilgili çalışmalarını tamamladığımız yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.



Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı ile yargı hizmetlerinin kalitesi daha da artacak.



Avukatlık stajına başlayabilmek, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavına girebilmek için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavını kazanmak gerekecek.



Sınav, 24/10/2019 tarihinden sonra yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden sonra mezun olanlar için uygulanacak.



Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavına girecek olan tüm adaylarımıza kolaylıklar dilerim."