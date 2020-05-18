Habertürk canlı yayınında asteğmen olduğu dönemde bir anısını anlatan ve küfür eden hukukçu Faik Işık'a sunucu Didem Arslan Yılmaz tepki gösterdi.

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında, Genelkurmay emrine atanan Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifası tartışıldı.

" S.KTİR GİT ASTEĞMENİM YA"

Programın konukların hukukçu Faik Işık, asteğmen olduğu dönemde yaşadıklarını anlatırken, bir komutanın kendisine verdiği her işi yaptıktan sonra "S.ktir git asteğmenim ya, sana eziyet etmek için aklıma gelen her işi verdim, seni cezalandırmak için ceza çekiyorum" dediğini aktardı.

SUNUCU UYARDI, ÖZÜR DİLEDİ

Faik Işık, sarf ettiği küfür nedeniyle sunucu Didem Arslan tarafından uyarılınca, "Türk milleti olarak bu kelimeyi sık sık kullandığımız için özür diliyorum." dedi.

Hukukçu Faik Işık canlı yayında küfür etti