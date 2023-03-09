Hulusi Akar, Hatay'da Mehmetçik'i ziyaret etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da Mehmetçik İrtibat Bürosu ile 2'nci Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı arama kurtarma bölüğünü ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hatay'da incelemelerde bulundu.

Bakan Akar, Antakya ilçesindeki Mehmetçik İrtibat Bürosu'nda askerlerin nöbet, devriye ve yaşam destek faaliyetlerini inceledi.

Ardından 2'nci Hudut Alay Komutanlığı'na giden Bakan Akar, 2'nci Kolordu Komutanlığı İstihkam Alayı Arama Kurtarma Bölüğü personeliyle bir araya geldi.

"Elimizden gelen neyse bunları yapabilmek için büyük bir azim ve fedakarlık içinde çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz"

Bakan Akar, depremin ardından, İslahiye'de arama kurtarma çalışmalarına başlayan, sonra da Antakya'daki çalışmalara destek sağlayan bölük personelini tebrik ederek, "Türk Silahlı Kuvvetleri ilk andan itibaren seferber oldu. Büyük azimle çalıştı, milletinin yanına koştu. Elimizden gelen neyse bunları yapabilmek için büyük bir azim ve fedakarlık içinde çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz." dedi.