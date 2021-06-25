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    Hulusi Akar, Malatya'da esnafı ziyaret etti

    Kışla ve İnönü Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Bakan Akar'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
    • DHA
    • 25.06.2021 - 12:36
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 12:38
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    Hulusi Akar, Malatya'da esnafı ziyaret etti

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gitti.

    Malatya'ya gelen Akar, Vali Aydın Baruş'u ziyaret etti. Bakan Akar bu ziyaretin ardından, esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

    HULUSİ AKAR'DAN ESNAFA ZİYARET

    Bakan Hulusi Akar, beraberindeki heyetle 7'nci Ana Jet Üssü'ne geçti.

    Malatya'da konaklayan Bakan Akar, sabah saatlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi.

    Kışla ve İnönü Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Akar'a, halk yoğun ilgi gösterdi.

    Hulusi Akar, Malatya'da esnafı ziyaret etti VİDEO

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    Hulusi Akar, Malatya da esnafı ziyaret etti #2

    Hulusi Akar, Malatya da esnafı ziyaret etti #3

    Hulusi Akar, Malatya da esnafı ziyaret etti #4

    Hulusi Akar, Malatya da esnafı ziyaret etti #5

    Hulusi Akar, Malatya da esnafı ziyaret etti #6

    Hulusi Akar, Malatya da esnafı ziyaret etti #7

    Hulusi Akar, Malatya da esnafı ziyaret etti #8

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