Hulusi Akar: Şehit ailelerimize her şekilde saygılı davranmak boynumuzun borcudur

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şehit ailelerimize ve gazilerimize her durumda, her şekilde saygılı davranmak bizim boynumuzun borcudur." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van 6. Hudut Tugay Komutanlığındaki "Sancak Tevdi Töreni"ne katıldı.

Törende bir konuşma yapan Akar, Mehmetçiğin 84 milyonun rahatını, huzurunu sağlamak, güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için karada, denizde, havada kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirdiğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en kapsamlı operasyonlarını, tatbikatlarını icra ettiğini vurgulayan Akar, "Terörle mücadelemiz devam ediyor. Komandolarımız teröristlerin peşinde. Bu faaliyetlerin yanı sıra aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin de haklı davalarında onların yanında olmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Hulusi Akar, Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepkisi de dile getirdi.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Bakan Hulusi Akar, "Şehit ailelerimize ve gazilerimize her durumda, her şekilde saygılı davranmak bizim boynumuzun borcudur. Bunun dışındaki hareketlerin muhatabı hukuktur, milletimizin vicdanıdır. Hukuk ve milletimiz bunların haddini bildirecek ve biz de her türlü işlemin takipçisi olacağız" dedi.

"MEHMETÇİĞİN NEFESİ ENSELERİNDE"

Öte yandan terörle mücadeleye değinen Akar, “24 Temmuz 2015'ten itibaren başlatılan operasyonun devamında, bugüne kadar Mehmetçiğin etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 32 bin 859 oldu. 1 Ocak'tan itibaren ise yapılan operasyonlarda toplam 2 bin 384 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler 2 gece aynı yerde yatamıyor, daima Mehmetçiğin nefesini enselerinde hissediyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, operasyonların komşu ülkelerin sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı, uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa hakkı kapsamında yapıldığını belirterek, "Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Terörist neredeyse bizim hedefimiz orasıdır." dedi.