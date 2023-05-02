Hulusi Akar, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın hikayesini anlattı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medyada "Akar nöbette uyuyakalan askerleri böyle yakalamış" diye paylaşılan fotoğrafta, aslında bir operasyona hazırlanıldığını nöbet tutulmadığını belirtti.

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14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, çalışmalarda tüm hızıyla sürüyor..

AK Parti'nin Kayseri'den 1. sıra aday olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'yi adım adım geziyor..

Bakan Akar, ulusal ve uluslararası düzeyde sanattan spora, matematikten edebiyata dereceler almış başarılı öğrencilerle bir araya geldi.

Buluşmanın ardından gazetecilerle buluşan Hulusi Akar’a sosyal medyada çokça paylaşılan fotoğrafları soruldu.

Fotoğrafın hikayesini anlattı

"Akar nöbette uyuyakalan askerleri böyle yakalamış" diye paylaşılan fotoğrafın hikayesini anlatan Akar, şu ifadeleri kullandı:

"Nöbette değiller"

Yıllar önce operasyonlar sürecinde çekilmiş bir fotoğraf. 90’lı yıllar, tugay komutanıyım. O zaman operasyona giderken belli bir noktaya kadar geldikten sonra oradaki karakolda, askeri noktada arkadaşlarımız istirahat eder, sonra operasyon başlar. İşte bu fotoğraf da o bekleme, istirahat anından. Yani nöbette değiller.

"Operasyon için hazırlık var, uyandırmayın dedim. Sonra da meşhur oldu tabii"

Operasyon için hazırlık anı. O sırada biz kimin ne ihtiyacı var, eksik bir şey var mı diye dolaşıyoruz. Dolaşırken işte onları uyurken bulduk. Zaten istirahatteydiler. ‘Uyandırmayın’ dedim. O fotoğraf çekildi. Sonra da çok meşhur oldu tabii. Fotoğraftakilerden biri doktordu, diğeri de onun yardımcısı galiba.

"'Paşam ben 21 gün askerlik yaptım' diyor. Sonra da başlıyor anlatmaya"

"Askerlik hatıralarını anlatan oluyor mu?" sorusuna ise Akar gülerek, şu yanıtı verdi: