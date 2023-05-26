Hulusi Akar: Teröristlerin tek kurtuluşu Türk adaletine teslim olmak Operasyonların asla durdurmayacağını belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, teröristler için tek kurtuluş yolunun teslim olmaktan geçtiğini söyledi.

AA

Milletvekillerinin seçim kampanyası devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde MHP'den Kayseri milletvekili seçilen Baki Ersoy ile Bünyan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçe girişinde halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Akar, merkezdeki bir çay ocağında vatandaşlarla buluştu.

Halktan rehavete kapılmamalarını, sandıklara gitmeyi ihmal etmemelerini isteyen Akar, rehavet durumunda ülkenin büyük kayıpları olacağını belirtti.

"Terörle mücadelede elde edilen kazanımlar korunmalı"

Bugünlere kolay gelinmediğini anlatan ve vatandaşlardan 20 sene öncesiyle bugünü karşılaştırmalarını isteyen Akar, özellikle terörle mücadelede elde edilen kazanımların korunmasının önemine vurgu yaptı.

Aksi durumun yeniden şehitlerin gelmesi, annelerin gözyaşlarının akması anlamına geleceğini ifade eden Akar, "Bazıları teröristlerle konuşuyor, onlara danışıyor, onların kayığına biniyor. Kazanımlarımızı kaybedersek dehşet bir şey olur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kişilikli ve kimlikli politikalarıyla söz dinleyen değil sözü dinlenen bir ülke haline geldiğini vurgulayan Akar, büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşünün akamete uğramasına halkın ferasetinin izin vermeyeceğini söyledi.

"Teröristlerin tek kurtuluşları Türk adaletine teslim olmak"

Terörle mücadeledeki başarılı operasyonlar sonrasında terör örgütünün çöküş içine girdiğini ifade eden Akar, şöyle konuştu:

"Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki teröristlerin elebaşları efendilerine yalvarıyorlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarını durdurtun' diyorlar. Mehmetçiği durduramayacaklar. Tek kurtuluşları Türk adaletine teslim olmak. Başka türlü bulundukları yerlere gömülecekler. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Akar, bir taraftan ülkenin güvenliği ve bekası diğer taraftan da refahı için çalıştıklarını belirterek, "Terör bittikçe refah başlıyor. Bunun en güzel örneği Gabar. Gabar’da şimdi terör konuşulmuyor, petrol konuşuluyor. İnşallah bu millet layık olduğu zenginliklere kavuşacak ve müreffeh bir şekilde yaşayacak." dedi.

MHP'den Kayseri milletvekili seçilen Baki Ersoy da Cumhur İttifakı’na gösterdikleri destekten dolayı vatandaşlara teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanı seçiminde taraflar artık netleşti. Bir tarafta bir vatan evladı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta ise Kandil’in adayı Kemal Kılıçdaroğlu vardır. Artık taraflar nettir. 28 Mayıs’ta öyle bir cevap vermeliyiz ki karşı tarafta Türkiye karşıtı kim varsa bunların alayı bir daha ayağa kalkamamalı. Bunun böyle olacağını görüyoruz." diye konuştu.

Akar, konuşmaların sonunda Zafer Partisinden AK Parti’ye geçen Bünyan İlçe Başkanı Uğur Metin’e parti rozetini taktı. Parti otobüsünden vatandaşları da selamlayan Akar, cuma namazını Bünyan Ulu Cami’de kıldı.

280 metre yükseklikteki cam terasta yürüdü

Akar ve Ersoy, Kayabaşı Seyir Tepesi’ni de ziyaret etti. Akar’a burada inşa edilen cam teras hakkında bilgi veren Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Yeşili ile meşhur olan Bünyan’da böyle bir cam teras yapmayı uygun gördük. Valilik, Büyükşehir ve Bünyan Belediyesi işbirliğinde Türkiye'nin 11'inci cam terasını Bünyan’da inşa ettik. Mağaraları, güzel doğası ile hafta sonu 1500 turisti çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

Akar da yapılan cam terasın çok güzel olduğunu belirterek, tüm Kayserileri, güzel doğası, mağaraları ve cam terasıyla Bünyan’ı görmeye davet etti.

Yerden yüksekliği 280 metre olan cam terasa ilk çıktığında tedirginlik yaşayıp yaşamadığı sorulan Akar, gülümseyerek, "Herhangi bir tedirginlik yaşamadım. Sayın Başkan, birçok kişinin tedirginlik yaşadığını, bir süre durduğunu belirtti ama bende olmadı." diye konuştu.