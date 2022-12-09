TBMM'de konuşma yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütleriyle yapılan mücadeleye değinerek, "Türkler ve Kürtler kardeştir, bunun aksini söyleyen kalleştir." dedi.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütleriyle verdiği mücadeleye değindi.

Türklerin ve Kürtlerin ayrılmaz bir bütün olduğuna vurgu yapan Bakan Akar şu ifadeleri kullandı:

"Türkler ve Kürtler kardeştir, aksini söyleyen kalleştir"

"İçeride ve dışarıda yapılan diğer bir kara propaganda da terörle mücadelemizin Kürt kardeşlerimize karşı olduğu iftirasıdır. Türkler ve Kürtler kardeştir, bunun aksini söyleyen kalleştir. Bin yıldır bu coğrafyayı, ekmeği, suyu birlikte paylaşan Türkler ve Kürtler kardeştir.

Hulusi Akar: Türk ve Kürt kardeştir, aksini söyleyen kalleştir - Video



"En açık göstergesi de şehitliklerde yan yana yatan kahramanlarımızdır"

Bunun en açık göstergesi de; vatan için, bayrak için, Cumhuriyet için omuz omuza mücadele verirken canlarını feda eden ve şehitliklerimizde yan yana yatan kahramanlarımızdır, şehitlerimizdir. Tek hedefimiz teröristlerdir. Terörist neredeyse hedefimiz orasıdır.



40 yıldan beri memleketimizin ve milletimizin başına bela olan musibetten ülkemizi kurtarmak için gece gündüz demeden, karda, kışta, yağmurda en son terörist etkisiz hale getirilene kadar 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla, azimle bu dava ve operasyonlar devam edecek.





"Türk Silahlı Kuvvetleri görevinin başındadır"

Teröristler için tek yol adalete teslim olmak. Ayrıca Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta da denizlerimizi ve semalarımızı geri adım atmaksızın koruyacağız. Bu faaliyetlerimizde aynı zamanda dost ve kardeş ülkeleri de destekliyoruz. Binlerce yıllık şanlı tarihimizde, milli, manevi, mesleki değerlerimiz çerçevesinde, asil milletimizin sevgisini ve duasını aldığımız ilhamla, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız ile başlayan sapasağlam, hiyerarşik yapı içinde, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletin emrinde ve görevinin başındadır Türk Silahlı Kuvvetleri, bunu görün. Bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Bütün silah ve mesai arkadaşlarıma da kazasız, belasız hayırlı görevler diliyorum."