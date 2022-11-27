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    Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Irak sınırında

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2022 - 14:29
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 14:40
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    Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Irak sınırında

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    Kahraman Türk askeri, farklı bölgelerdeki operasyonlarına devam ederken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde gece boyunca mesai sürdürdü.

    Bakan ve komuta kademesi Hakkari'de

    Bakan Akar, gece mesaisinin ardından ise sabah sınır hattına hareket etti.

    Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na gelen Akar, buradan 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti.

    Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Irak sınırında VİDEO

    Sınır hattında inceleme

    Bakan Akar'ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile Irak sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemeleri sürüyor.

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    Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Irak sınırında #5


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