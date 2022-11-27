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- Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Irak sınırında
Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Irak sınırında
- Haber Merkezi
- 27.11.2022 - 14:29
- Güncelleme : 27.11.2022 - 14:40
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Kahraman Türk askeri, farklı bölgelerdeki operasyonlarına devam ederken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde gece boyunca mesai sürdürdü.
Bakan ve komuta kademesi Hakkari'de
Bakan Akar, gece mesaisinin ardından ise sabah sınır hattına hareket etti.
Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na gelen Akar, buradan 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti.
Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Irak sınırında VİDEO
Sınır hattında inceleme
Bakan Akar'ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile Irak sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemeleri sürüyor.