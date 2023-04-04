Hulusi Akar, Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile Hatay'da incelemelerde bulundu Bakan Akar, beraberinde Yunanistan Savunma Bakanı ile depremde yıkılan yerleri inceledi.

AA & Ensonhaber

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'a gelerek, kentte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile incelemelerde bulunmuştu.

Türkiye ile dayanışma içinde olan Atina'dan bakan düzeyinde bir ziyaret daha gerçekleştirildi.

Yunan Bakan Hatay'da

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, deprem bölgesi Hatay'a geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Panagiotopoulos'u havalimanında karşıladı.

Kenti incelediler

Helikopterle kent üzerinde incelemelerde bulunan Akar ve Panagiotopoulos, daha sonra baş başa görüştü.

Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde, deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

İyi komşuluk ilişkilerine vurgu

Bu arada Yunan Bakan'ın ziyareti, mevkidaşı Akar'ın daveti üzerine gerçekleşti.

Akar ve Panagiotopoulos, 9 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kalmıştı.