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    Hulusi Akar: Yunanlar bu kafayla giderse, yüzme bilmek işlerine çok yarayacak

    Hulusi Akar: Yunanlar bu kafayla giderse, yüzme bilmek işlerine çok yarayacak

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tüm iyi niyetli çabalarına rağmen, Yunanistan'ın provokasyonlarının zarardan başka bir şey getirmeyeceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2022 - 08:18
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    New York'ta Türkevi’ndeki Ahmet Hakan'a röportaj veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın provokatif eylemlerinin kendilerine zarardan başka bir şey getirmeyeceğini, yüz yıl önce başkalarına güvenerek Anadolu'da girişilen maceranın acı sonuçlarının unutulmaması gerektiğini belirtti.

    Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki yazısının konuyla ilgili kısmı şöyle:

    Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, Meis Adası’na gitmiş, orada Yunan askerlerinin arasından Kaş’a bakarak şöyle demişti:

    “Ne diyorsunuz? Denize atlayıp karşıya yüzerek gidip geleyim mi? Sadece 2 mil... Bakalım ne olacak?”

    "Yüzmeyi unuttular zannetmiştik"

    Bakan Akar’a Yunanistan Savunma Bakanı’nın bu sözlerini hatırlattım. Verdiği karşılık, aynen şöyle oldu:

    “Aferin... Son zamanlardaki provokatif tavırlarına bakınca yüzmeyi unuttular zannetmiştik. Bu kafayla giderlerse yüzme bilmek işlerine çok yarayacak gibi.”

    Hulusi Akar: Yunanlar bu kafayla giderse, yüzme bilmek işlerine çok yarayacak #1

    "Türkiye’yi karalamak için türlü yollara başvuruyorlar"

    "Tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen Yunanistan’ın bazı siyasileri, provokatif eylem ve söylemlere devam ediyorlar. Türkiye’yi karalamak için türlü yollara başvuruyorlar. Akılla, mantıkla, hukukla izahı olmayan mesnetsiz iftiralarla kendilerini gülünç duruma düşürüyorlar."

    "İkili sorunlarımızı üçüncü taraflara şikâyet ediyorlar"

    "Biz sorunların çözümü için kendilerini ısrarla görüşmeye çağırırken onlar ısrarla diyalogdan kaçıyorlar. Hem böyle yapıyorlar hem de diyalogdan kaçan tarafın Türkiye olduğu yalanını söylüyorlar. Kendi aramızda çözebileceğimiz sorunlar konusunda Türkiye'yi sürekli NATO, AB, ABD gibi üçüncü taraflara şikâyet ediyorlar. İkili sorunlarımızı Türkiye-NATO, Türkiye-AB ya da Türkiye-ABD sorunu haline getirmeye çalışıyorlar."

    Hulusi Akar: Yunanlar bu kafayla giderse, yüzme bilmek işlerine çok yarayacak #2

    "Uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar"

    "İlgili ilgisiz her ortamda Türkiye’yle ilgili gerçek dışı iddialarla uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken de ahlak dışı ve diplomatik teamüllere aykırı bir tutum sergiliyorlar."

    "Adaları silahlandırmak, egemenlik tartışması yaratır"

    "Anlaşmalara aykırı şekilde gayri askeri statüdeki adaları silahlandırıyorlar. Bu durum bize hem meşru müdafaa hakkı doğurmakta hem de adaların egemenliğini tartışmalı hale getirmekte. Bunu söylediğimiz zaman egemenliklerini tehdit ettiğimiz yaygarasını koparıyorlar."

    Hulusi Akar: Yunanlar bu kafayla giderse, yüzme bilmek işlerine çok yarayacak #3

    "Ya evlerinde ayna yok, ya da bakmaya korkuyorlar"

    "Yayılmacılık yapan kendileri. Meis için 40 bin kilometrekare yetki alanı isteyen kendileri. Sahte tehdit algısıyla beyhude bir silahlanma gayretinde olan kendileri. 1 Ocak’tan beri binden fazla ihlal ve taciz yapan kendileri. Bunları yapıyorlar, sonra da bizi yayılmacı ve saldırgan olarak niteliyorlar. El insaf! Ya evlerinde ayna yok ya da bakmaya korkuyorlar. Baksalar gerçek yüzlerini görecekler, belki de utanacaklar."

    "Ege, barış ve dostluk denizi olsun, adilce paylaşalım"

    "Türkiye, tehdit değildir. Türkiye güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefiktir. Bizim amacımız barış ve istikrar için Ege’nin bir barış dostluk denizi olması ve tüm zenginliklerin adil paylaşımı. Ancak her türlü haksız hukuksuz girişime sahada ve masada gerekli karşılığı verdik, bundan sonra da vereceğiz. Bunu bilsinler."

    "Yunanistan, tarihten ders almalı"

    "Bir asır önce başkalarına güvenerek girişilen maceranın sonuçlarının ne kadar ağır olduğunu, bu işgal girişiminin Yunan halkı tarafından dahi kabul edilmediğini, hatta bu işgal girişiminden sorumlu üç başbakan, iki bakan ve başkomutanlarının idamla cezalandırıldığını unutmamalı. Tarihten ders almalı. Sabırla uzattığımız dostluk elini tutmalı."

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunan parlamenterlere ayar - HABER İÇİN TIKLAYIN

    Hulusi Akar: Yunanlar bu kafayla giderse, yüzme bilmek işlerine çok yarayacak #4


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