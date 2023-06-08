HÜRJET iniş takımları kapalı şekilde ilk uçuşunu gerçekleştirdi! TRT Haber'in görüntülediği test uçuşu sırasında HÜRJET ilk kez iniş takımları kapalı şekilde uçtu. İşte o anlar...

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Türk havacılığı, gücüne güç katıyor...

Türkiye, milli gurur kaynaklarına her geçen gün yenisini eklerken, bu kez göğüs kabartan HÜRJET oldu.

HÜRJEY, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından yerli eğitim ve hafif taarruz uçağı olarak geliştirildi.

İlk uçuşunu 25 Nisan günü gerçekleştiren HÜRJET, 26 dakika havada kalarak ilk uçuşunu tamamlamıştı.

Türk mühendis ve işçilerin gece gündüz çalışarak tamamladığı HÜRJET için 8 bin parça bir araya getirildi.

Cumhuriyetin 100’üncü yılında ilk kez havalanan HÜRJET, test uçuşlarına devam ediyor.

İniş takımlarını ilk kez kapattı

HÜRJET’in test uçuşunu TRT Haber görüntüledi.

HÜRJET, test uçuşu sırasında ilk kez iniş takımlarını kapattı.

O anlar anbean kayda alınırken, kırmızı beyaz rengi ile havada süzülen HÜRJET’in o anları göğüs kabarttı.