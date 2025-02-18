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Hurmaya yüzde 30 zam: Ramazan ayında tezgahlarda fiyatlar

Hurmaya yüzde 30 zam: Ramazan ayında tezgahlarda fiyatlar Ramazan'a sayılı gün kala çarşı pazar hareketlendi. İstanbul'da alışverişin daha uyguna yapılabildiği Eminönü'nde de hazırlıklar sürüyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de hurmaya talep fazla.