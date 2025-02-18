Hurmaya yüzde 30 zam: Ramazan ayında tezgahlarda fiyatlar

Haber Merkezi
Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden hurma tezgahlarda yerini aldı.
İstanbul Eminönü'nde fiyatlar dükkan dükkan değişiyor, geçen yıla oranla yüzde 30 zam var.
KİİLOSU 140 LİRADAN BAŞLIYOR
Hurmanın türü ve boyutu fiyatlarda belirleyici olurken kilosu 140 liradan başlıyor, 650 liraya kadar çıkıyor.
Hurmanın cinsi ve büyüklüğüne göre 70-80 liralık fiyat farkları oluşuyor.
EN PAHALISI KUDÜS HURMASI
Kudüs hurmasının fiyatı, diğer çeşitlere göre daha yüksek seyrediyor.
Bazı dükkanlarda ise Ramazan ayına özel indirimler var.
ESNAF UMUTLU
Ürünlere 30-40 lira indirim yaptıklarını belirten esnaf, ay sonuna doğru hareketliliğin artacağını söylüyor.
Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlıyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış