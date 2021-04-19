Hüsnü Bayramoğlu kimdir? Hüsnü Bayramoğlu neden öldü, kaç yaşındaydı?

Bediüzzaman Saidi Nursi'nin talebesi Hüsnü Bayramoğlu, 86 yaşında hayatını kaybetti. Bu üzücü haberin ardından Hüsnü Bayramoğlu hakkındaki bilgiler gündeme geldi. Peki Hüsnü Bayramoğlu kimdir?

Bediüzzaman Saidi Nursi'nin öğrencilerinden olan Hüsnü Bayramoğlu, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Bu üzücü haberin ardından Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Bediüzzaman'ın talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey vefat etti. Cenab-ı Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 haftadır hastanede entübe halinde tedavi gören Bayramoğlu'nun vefat haberinin ardından birçok isim, sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımladı.

Bu üzücü haberin duyurulmasının ardından Hüsnü Bayramoğlu ile ilgili bilgiler vatandaşlar tarafından merak edildi.

Peki, Hüsnü Bayramoğlu kimdir? Hüsnü Bayramoğlu'nun hayatı ve biyografisi...

HÜSNÜ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

15 Şubat 1935 tarihinde Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dünyaya gelen Hüsnü Bayramoğlu, babası Hıfzı Bayramoğlu tarafından 14-15 yaşlarındayken Bediüzzaman Said Nursi'nin hizmetine verilmiş ve Bediüzzaman'ın vefatına kadar bu görevde kalmıştır.

1942 yılında 7 yaşındayken risaleler yazmaya başlamış ve kendisi 13, kardeşi Yılmaz 11 yaşındayken Bediüzzaman'ın Afyon hapsinden tahliyesinden bir-iki ay sonra ilk defa Bediüzzaman'ı ziyarete gitmişlerdir.

Bu ziyaretten bir süre sonra 1949-1950 yıllarında ortaokulu bitirdikten sonra daimi olarak yanında hizmetinde kalmaya başlamış ve Bediüzzaman'ın vefatına kadar Bediüzzaman'ın diğer birkaç talebesiyle birlikte bu vazifeyi sürdürmüştür.

Nur cemaatinin Meşveret Grubu lideri olarak bilinen Bayramoğlu, kendisini “Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi ve hizmetkarı, Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı” olarak tanıtmıştır.

Hüsnü Bayramoğlu, 18 Nisan 2021 tarihinde koronavirüs nedeniyle tedavi görsüğü hastanede vefat etmiştir.