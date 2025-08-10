Hyundai’den kritik karar: Türkiye’de en çok tutan o modelini geri çağırıyor! Benzin pompası…

Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Hyundai Türkiye pazarında en çok tutan modeller arasında yer alan Bayon hakkında dikkat çeken güvenlik bildirimi yayınladı.

Bazı Bayon model araçlarda tespit edilen benzin pompası kaynaklı arıza riski nedeniyle başlatılan gönüllü geri çağırma kapsamında araç sahiplerinin yetkili servislere başvurmaları istendi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, yaşanan mekanik sorunun kullanıcı güvenliğine tehlike atmasını önlemek adına en yakın servis noktalarından destek alınması gerektiği vurgulandı.

BENZİN POMPALARI ARIZASI TESPİT EDİLDİ

Söz konusu geri çağırma sürecinin, bazı kullanıcıların benzin pompasına ilişkin yaşadığı problemler sonrası başlatıldığı belirtildi.

Bu arızanın, sürüş güvenliğini etkileyebilecek potansiyel riskler taşıdığı için şirket tarafından önleyici bir adım atıldığı ifade edildi.

Konuya ilişkin şirket tarafından yapılan açıklamada, "2021-2022 yılları içinde üretilen Bayon modellerin bir kısmında yakıt pompası ile olası bir teknik durumu önleyici bir geri çağırma kampanyası yürütülmektedir.

Bu kampanyaya dahil olan araçlar için servis planlamaları yapılacak ve müşterilerimizle en kısa sürede iletişime geçilecektir." ifadelerine değinildi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL EDİN!

Geri çağırma süreci, sadece belirli model yıllarına ve motor donanımına sahip Bayon araçlarını kapsadığı belirtildi.

Hyundai kullanıcılarının e-Devlet üzerindeki "Araçlarım" sekmesinden ya da Hyundai Türkiye’nin resmi kanalları üzerinden araçlarının çağrı kapsamına girip girmediğini kontrol etmeleri mümkün olduğu da vurgulandı.