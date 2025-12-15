Şehit Cüneyt Kandemir'in eşi, düşen uçakta birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130E tipi ulaştırma uçağı, 11 Kasım'da düştü.

Kazada şehit olan 20 askerden Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in eşi Defne Kandemir, düşen uçakta eşiyle birlikte çektiği video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak herkesi duygulandırdı.

"O UÇAK OLDUĞUNU FARK ETTİM"

Defne Kandemir, Ümit Sayın'ın 'Sen Olmasan Ben Solarım Gül Beyaz Gül' şarkısı eşliğinde yaptığı paylaşımında, "609 numaralı uçak. Beraber bu uçağa gitmiştik. İçini, dışını ilk defa bu kadar incelemiştim C130'un. Böyle bir video çektiğimi ve o uçak olduğunu videoda görünce fark ettim.

"NEREDEN BİLEBİLİRDİM BU UÇAKTA ŞEHİT OLACAĞINI"

Nereden bilebilirdim eşimin bu uçakta şehit olacağını. Bu şarkı düğünde 2'nci dans şarkımızdı, şimdi daha anlamlı.

Bizim aşkımız sonsuz, uçak düşerken bile sonsuzluk çiziyor. Doğduğum gün, seninle tanıştığım gün, evlendiğim gün 8 ve sonsuz bir tanem Cüneyt Kandemir." ifadelerini kullandı.