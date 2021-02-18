Hz. Yuşa kimdir, mucizeleri nelerdir? Yuşa Hazretleri Türbesi ve Tepesi nerede?

Hz. Yuşa kimdir, mucizeleri nelerdir? Yuşa Hazretleri Türbesi ve Tepesi nerede?

Dini günlerce binlerce ziyaretçi ağırlayan Yuşa Hazretleri Tepesi, ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından akına uğruyor. Peki Hz. Yuşa kimdir, Yuşa Hazretleri Türbesi nerede?

Kandillerde ve diğer dini günlerde türbeleri ziyaret ederek ibadet yapmak isteyen vatandaşlar, Hz. Yuşa Tepesi nerededir? sorusunu araştırıyor.

Her yıl binlerce müslümanın ziyaret ettiği Hz. Yuşa Tepesi, mucizeleriyle ve dini önemiyle müslümanların uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Peki Hz. Yuşa kimdir? Yuşa Hazretleri Türbesi ve Tepesi nerede? İşte merak edilen soruların detayları..

HZ. YUŞA KİMDİR?

Yuşa Peygamber, Yusuf (a.s) neslinden olup, Hz. Musa’nın çağdaşıdır. Hz. Musa’nın Genç Yuşa ile “İki denizin birleştiği yere” kadar yaptıkları tarihi ve gizemli yolculukları ve burada Hızır (a.s) ile buluşmaları Kuran-ı Kerim’de Kehf Suresi’nin 60-65. ayetlerinde anlatılır.

Burada, Hz. Musa’nın yanındaki genç adamın Hz. Yuşa olduğu rivayetlerden anlaşılmaktadır. Hz. Yuşa’nın Beykoz Yuşa Tepesi’nde gömülü olduğu şeklindeki inanış, Beşiktaş’ta türbesi bulunan Kanuni Sultan Süleyman’ın sütkardeşi Yahya Efendi’nin (1494-1570) manevi keşfi ile irtibatlandırılarak yaygınlaşmış ve şöhret bulmuştur.

Bazı tefsirlerde Yuşa’nın (a.s) Musa’nın (a.s) vefatından sonra peygamber olarak görevlendirildiği, Hz. Musa’nın yeğeni ve yardımcısı olduğu, Hıristiyanların ve Yahudilerin ona Yeşu dedikleri nakledilir. Yeşu (Yuşa) Beni İsrail’e gönderilen dört büyük peygamberden biridir.

Yuşa adını İbranice’den alır. İbranice’de “ye” Allah, “şua” kurtarsın demektir. Zaman içinde bu iki kelimenin birleşimi Yuşa olarak değişime uğramıştır. Hz. Yuşa’nın babası, oğluna bu ismi koyduğunda İsrail’in Firevun’dan kurtarılmasını dilemiştir.

YUŞA HAZRETLERİ TÜRBESİ VE TEPESİ NEREDE?

Yuşa Hazretleri Tepesi, Boğaziçi Anadolu kıyısındakiAnadolu Kavağı semtinin tepelerinde denizden 200 metre yükseklikte bulunan ve Hazreti Yuşa Peygamber’in (M.Ö. 1082-972) mezarının bulunduğu rivayet edilen bir tepedir.

Anadolu Kavağı ve Beykoz’a yolu düşenlerin mutlaka uğraması tavsiye edilen ve muhteşem bir boğaz manzarasına sahip olan Yuşa Tepesi, aynı zamanda Çamlıca Tepesi‘nden sonra gelen İstanbul’un ikinci en yüksek tepesi konumundadır.

Hz. Yuşa Türbesi bir tepede yer almaktadır. Mezar tam olarak 17 metre uzunluğundadır. Bunun sebebi cenazenin tam olarak bu alanın neresinde yattığı bilinmediğinden dolayı 17 metrelik bir alan koruma altına alınmıştır.

Türbenin yanında aynı zamanda Hz. Yuşa Camisi yer alır. Tarihin ilk dönemlerinden bu yana bölge her din tarafından kutsal alan olarak ilan adilmiş ve farklı dinlere mensup bireyler tarafından buralara tapınaklar inşa edilmiştir.

Bölge daha önce Zeus tapınağına ve Hagios Michael kilisesine de ev sahipliği yapmış fakat bu yapılar deprem esnasında yıkılarak günümüze kadar ulaşamamışlardır.