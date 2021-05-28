İBB, 50 yıllık Kur'an kursunun bahçesini yıktı

Kursa ait bahçeyi kreş yapılacağı gerekçesiyle yıkan zabıta ekipleri, mahallelinin tepkisiyle karşılaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri, Pendik ilçesinde yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren bir Kur'an kursunun yıkımı için harekete geçti.

Yanlarında getirdikleri eskavatör araçlar ile bölgeye gelen ekipler, kreş yapılacağı gerekçesiyle yıkım işlemini gerçekleştirdi.

MAHALLELİ AYAĞA KALKTI

Yıkım çalışmaları esnasında bahçe içerinde bulunan ağaçlar da zarar görürken, duvar içerisinden geçen su borusu da yıkım esnasında patladı. Yaşanan olay sonrası vatandaşlar yıkılan alanın sadece Kur'an kursu bahçesi olmadığını, Cuma namazları için cemaatin bir araya geldiği ve çocukların zaman geçirdiği alan olduğunu belirterek yıkıma tepki gösterdi.

"BERTARAF EDİLDİ"

Yıkım sonrası konuşan Gülhan Güllü, “Burada bulunan talebe yurdu 50 yıldır öğrencilere yardım eden bir kurumdur. Dün akşam saatlerinden bu yana İBB yetkilileri ile konu hakkında iletişim sağlamak üzere çaba sarf ediyoruz. Şu ana kadar herhangi bir geri dönüş alamadık. Bugün de buraya gelerek bahçe içerisinde yer alan ağaçlardan banklara kadar yıkımı gerçekleştirdiler. Yıkım yaptıkları esnada su borusunu patlattılar. Telafi dahi etmeden gittiler. Su burada saatlerdir boşa akıyor. Burası bir yatılı Kuran kursu bir ticarethane değil. Yapılan çalışmayı anlamakta zorluk çekiyoruz. Şu an tamamiyle bu alan bertaraf edildi” diye konuştu.