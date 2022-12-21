İBB burs başvuru sonuçlarına nasıl bakılır? 2022 İBB burs başvuru sonuç sorgulama!

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru yapan binlerce aday, başvuru sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte 2022 İBB burs başvuru sonuç sorgulama...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ihtiyaç sahibi veya ailevi durum kriterlerine uyan 75 bin öğrenciye burs imkanı sağlıyor.

Öğrenci başına yıllık 4 bin 500 TL olarak verilen burs, 3’e bölünerek 3 farklı ay içerisinde verilecek.

Binlerce aday, İBB bursu için başvurularını 26 Eylül ile 16 Ekim tarihleri arasında tamamladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçlar için nefesler tutuldu.

Başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İBB burs başvuru sonuçları erişime açıldı.

Başvuran binlerce öğrenci, başvuru sonuçlarına nasıl bakılacağını araştırıyor. İşte İBB burs başvuru sonuç sorgulama ekranı…

Burs başvuru sonuçlarına nasıl bakılır?

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecektir.

İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.

İBB burs başvuru sonuçları görüntülemek isteyen öğrenciler, sonuçlara https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc adresinden ulaşabilecek.

İBB burs ödemeleri ne zaman yapılacak?

İBB bursunun ilk taksitleri Aralık ayında hesaplara yatırılacak. Burs alma koşullarını sağlayanlara ilk kısım (1500 TL) aralık ayında ödenecektir. İkinci kısım ise mart ayında, son kısım ise mayıs ayında ödenecek.