İBB Çav Bella şarkısıyla Hacı Bektaş-ı Veli'yi andı

Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma etkinliğinde düzenlenen festivalde İtalyan devrim şarkısı Çav Bella'nın söylenmesi tepkiyle karşılandı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), UNESCO'nun ilan ettiği Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma yılında etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Anma etkinlikleri kapsamında da İBB tarafından Yenikapı'da festival gerçekleşti.

Grup Yorum ve Şevval Sam gibi 45 sanatçının sahne aldığı festivalde, "Çav Bella" skandalı yaşandı.

İTALYAN DEVRİM ŞARKISI İLE ANMA

Dünyanın farklı dillerine uyarlanan ve Türkiye'de de Grup Yorum tarafından seslendirilen İtalya'nın devrim şarkısı Çav Bella ile Hacı Bektaş-ı Veli'nin anılması büyük tepkilere yol açtı.

İBB'den 'Çav Bella' şarkısıyla Hacı Bektaş-ı Veli anması VİDEO