İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" iddiaları nedeniyle operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Şube polisleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

İBB İTFAİYE BAŞKANI GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında; İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi Üyesi Bekir Önder gözaltına alındı.

Albayrak ve Önder dışında gözaltına alının iki ismin daha olduğu belirtildi.

2019 YILINDA ATANMIŞTI

Albayrak, 2019 yılında İtfaiye Dairesi Başkanı olarak atanmıştı.

Hangi dosya kapsamında gözaltı kararlarının verildiği ise henüz açıklanmadı.