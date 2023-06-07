İBB, Kız Kulesi sahil yolunu kapattı! Vatandaşlar isyan etti... Üsküdar'ın incisi Kız Kulesi sahil yolu İBB çalışmaları nedeniyle aylardır kapalı. Üsküdarlı vatandaşlar duruma isyan ederken, ana yoldan ilerlemek zorunda kaldığını söyleyen engelli vatandaş "Bize araç vursa sorumlusu İBB mi, araç sahibi mi?" dedi.

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İstanbul’un gözde mekanlarından biri Kız Kulesi…

Yerli ve yabancı turist akınına uğrayan Kız Kulesi, aylardır inşaat halinde.

Kulenin karşısındaki sahil yolunda molozlar ve kepçe arabası görüntü kirliliğine neden oluyor.

Geçtiğimiz günlerde restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açılan Kız Kulesi'ni görmek isteyenler, çalışmaların engeline takılıyor.

Kız Kulesi’ne gölge düşüren görüntü kirliliğinin nedeni ise İBB’nin bitmek bilmeyen çalışmaları.

Çalışmalar, vatandaşları çileden çıkarmış durumda.

Ekibimiz, Üsküdar'ın kanayan yarası için sahaya inerek vatandaşlara mikrofon uzattı.

"Bitmez burası, çok üzülüyoruz"

Çalışmaların biteceğine dair umutları neredeyse olmayan vatandaşlardan biri şu ifadeleri kullandı;

Kız Kulesi sahil yolunun İBB tarafından kapatılması vatandaşları isyan ettirdi

Tam bizim sahilimizin en güzel döneminde yaptı bunu. Kışın yapsaydı bari. Her akşam biz sahilde dolaşıyoruz. Çalışma yok görevlilere sordum onlar da bir şey bilmiyor. Hayatta bitmez burası çok üzülüyoruz. 50 yıldır Üsküdar'dayım ne güzel oldu Kız Kulemiz ama sahilimiz kapandı. Hiç çalışan yok. İnsan yok zaten.

"Seçimleri kazansaydı biterdi, kazanamadı bitmez"

Vatandaşlardan biri de, "Seçimler bitti, bu bitmez. Neden bitmez eğer kazansaydı biterdi. Kazanamadılar bu bitmez. 9 ay sonra belli olur." ifadelerini kullandı.

"Bize araç vursa sorumlusu İBB mi, araç sahibi mi?"

Çalışmalardan en fazla etkilenenlerden biri de engelli vatandaşlar.

Ana yoldan ilerlemek zorunda olduğunu ve kazaya karşı korumasız olduğunu vurgulayan engelli bir vatandaş ise şu ifadelerle isyan etti;