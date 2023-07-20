İBB, molozla kapattığı metro şaft tünelini yeniden açmaya başladı İstanbul Sultanbeyli’deki metro şaft tüneli, geçtiğimiz nisan ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait hafriyat kamyonlarıyla moloz dökülerek kapatılmıştı. Metro şaft tüneli tekrar açılmaya başlandı.

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İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AK Parti döneminde Sancaktepe-Çekmeköy-Sultanbeyli metro hattının temelini atmıştı.

Başlanan projenin ardından 2019'da yerel seçimler yapıldı ve İBB'nin yönetimi CHP'ye geçti.

Ekrem İmamoğlu'nun İBB yönetimini devralması sonrası başlatılan projeye devam edildi.

Moloz dökerek kapattılar

Ancak geçtiğimiz nisan ayında metro projesinden yansıyan bir görüntü görenleri şaşkına çevirdi.

Hattın Sultanbeyli bölümünden paylaşılan fotoğrafta, İBB ekiplerinin, metronun şaft tünelini hafriyat kamyonlarıyla moloz dökülerek kapattığı görüldü.

İBB daha önce yaptığı açıklamada, kredi temin edilemediği için fiziki ilerlemesi yapılamayan bazı şaftların deprem riski sebebiyle kapatıldığını öne sürdü.

Tekrar açıldı

Yapılan bu kapatmanın ardından anlam verilemeyen bir durum daha yaşandı.

Bu kez de hafriyat kamyonlarıyla molozla kapatılan şaft tünelinin tekrar açılmaya başlandığı görüldü.

Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, tüneldeki molozların iş makinesi ile çıkarılarak kamyonlara yüklendiği görülüyor.

Sancaktepe kısmı kapatılmıştı

Öte yandan Sancaktepe'de Ak Partili İBB döneminde yapımına başlanan Sancaktepe metrosunun inşaatı, İBB yönetiminin CHP'ye geçmesinin ardından durdurulmuştu.

Daha sonra metro projesi iptal edildi.

Metro hattı için açılan tüneller de hafriyat kamyonlarıyla içerisine moloz dökülerek kapatıldı.

İlçelerine metro hattının gelmesini bekleyen Sancaktepeliler, yaşanan durum nedeniyle İBB'ye tepki gösterdi.