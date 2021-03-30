İBB önünde KİPTAŞ'ın kentsel dönüşüm projesi protesto edildi

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi sakinleri, İBB ve KİPTAŞ'ın kentsel dönüşüm sürecinde kendilerine adaletsiz bir sözleşmeyi dayattığını öne sürerek, protesto gösterisinde bulundu.

İstanbul Saraçhane'de belediye karşısındaki parkta gerçekleştirilen protestoda mahalle sakinlerine Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beykoz gibi bölgelerden gelen vatandaşlar da destek verdi.

Mahalle sakinleri "Deprem bahane rant şahane", "Yeşilpınar Sulukule olmasın diye nöbetteyiz", "Yaşanabilir bir ev için nöbetteyiz" yazılı dövizleri açıp "Hak hukuk adalet", "Sözüne sahip çık İmamoğlu" gibi sloganlar attı.

"EVLERİMİZİ SÖZ VERİLEN KESİNTİNİN DE ÜZERİNDE KÜÇÜLTTÜLER"

Yeşilpınar Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Hayrullah Türkoğlu, KİPTAŞ'ın kendilerine adaletsiz bir sözleşme dayattığını iddia ederek, "Evlerimizi başta söz verilen kesintilerin de üzerinde küçülttüler. Evlerimizi yaşanabilir alanlı hale getirmek istememiz halinde ise fahiş maliyet bedelleri çıkarıldı." dedi.

KİPTAŞ'ın sunduğu sözleşmeyi kabul etmeyen vatandaşlara deprem güvenliği gerekçesiyle kentsel hizmetlerin kesileceği yönünde mesajlar atıldığını belirten Türkoğlu, teklif ve yapılanların kabul edilemez olduğunu söyledi.

"İMAMOĞLU BİZE SÖZ VERMİŞTİ, ŞİMDİ BİZİMLE GÖRÜŞMÜYOR"

Adaletli bir dönüşüm yapılmaması halinde hak sahipleri olarak dönüşümü kendilerinin yapmak istediğini ifade eden Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Bizler 50 yıllık yerleşimimizde haklarımızı koruyan adaletli bir dönüşüm istiyoruz. Yerel seçimler öncesi Sayın Ekrem İmamoğlu, bizlerle bir araya gelerek kentsel dönüşümü uzlaşı ile yapacaklarının sözünü vermişti. Bugün tüm çabamıza karşın Sayın Başkan bizlerle görüşmüyor. Taleplerimizi görmezden gelerek rantçı projelerini sürdürmek isteyenler bizleri kolayca gözlerden uzaklaştıramayacaklar."





KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ADALET NÖBETİ

Taleplerini içeren dilekçelerini belediyeye vereceklerini bildiren Türkoğlu, sorunları çözülünceye kadar her gün bir grup vatandaşın belediye karşısındaki alanda "Kentsel Dönüşümde Adalet Nöbeti" tutacağını kaydetti.

Protesto süresince çok sayıda polis bölgede önlem alırken belediye önüne de bariyerler çekildi.