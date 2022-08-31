İBB özel halk otobüslerine ödenekleri geç veriyor iddiası

Toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsü şoförleri, İBB'den ödenekleri alamadıkları için sefere çıkamadıklarını öne sürdü.

İstanbul'da özel halk otobüslerinde sorunlar bitmiyor...

Megakent'te toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsü şoförleri, yeni bir mağduriyetle gündeme geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ödeneklerin geç yapılması nedeniyle araçlara yakıt alamayan şoförler sefere çıkamıyor.

Gerekli çalışmaların yapılmadığı iddiası

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Bireysel Otobüsçüler Derneği Başkan Yardımcısı Memduh Yangöz, İstanbul'daki ulaşımın İBB uhdesinde olduğunu, gerekli çalışmaların ise yapılmadığını belirtti.

"2-3 ay geriden ödüyor"

Özel halk otobüslerinin İETT'nin yarı fiyatına çalıştığını anlatan Yangöz, "İBB aylık ödenekleri geç ödüyor. Bu aylık ödenekler zaten yeterli değil, az olan ödeneklerdir. Bunları bile 2-3 ay geriden ödüyor. Bu yüzden özel halk otobüsçüleri mağdur oluyor. Araçlarına yakıt alamıyorlar ve sefere çıkamıyorlar. Bugün bile bazı otobüsler, yakıt alamadıkları için sefere çıkamadılar. Bunun haricinde araçlarına bakım yaptıramıyorlar, araçları arızalanıyor." dedi.

Giderler İETT araçları ile aynı seviyeye çıkarılmalı

Öte yandan Yangöz, şoförlerin maddi sıkıntı yaşadığını belirtti.

Günü kurtarmaya çalıştıklarını ifade eden Yangöz, özel halk otobüslerinin giderlerinin İETT araçları ile aynı seviyeye çıkarılması gerektiğini söyledi.

AA'nın aktarımına göre; Yangöz, İBB'nin özel halk otobüslerine verdiği garaj sözünü de tutması gerektiğini sözlerine ekledi.