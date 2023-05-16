İBB personeli Eda Ezgi Yıldız'a terör propagandasından ceza Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz hakkında provokatif paylaşım yapan Eda Ezgi Yıldız hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

İHA

Teröristler tarafından 31 Mart 2015 tarihinde şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili sosyal medya hesabından “Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır” şeklinde paylaşım yapan sanık Eda Ezgi Yıldız’ın hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada karar çıktı.

İstanbul 29.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Eda Ezgi Yıldız ve avukatları hazır bulundu.

"Böyle paylaşımım yoktur"

Duruşmada savunma yapan sanık Yıldız, bütün terör örgütlerinin eylemlerini lanetlediğini söyleyerek, şunları söyledi:

Hiçbir zaman terör örgütleriyle bağlantım olmamıştır. Oluşturulan görsellere katılmıyorum, böyle paylaşımım yoktur. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Cankurtaran’ın danışmanlığını yapıyordum. Kendisi de beni sosyal medyadan takip ediyordu, benim böyle paylaşımlarım olsa kendisi beni uyarırdı. Ciddi bir linç kampanyasına uğradım. Söz konusu görsellerin daha sonradan oluşturulduğunu düşünüyorum çünkü ben böyle paylaşımları yapmadığıma eminim. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum.

Duruşmada sanık avukatı ise müvekkilinin hiç sabıkasının olmadığını, söz konusu paylaşımın 8 yıl önce oluşturulduğunu, atılı suçlamaları kendisinin de kabul etmediğini söyleyerek mahkemeden tahliyesini ve beraatını talep etti.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Tahliye edildi

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Eda Ezgi Yıldız’ı ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan sabıkasız oluşunu da dikkate alarak 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca, sanığın tahliyesine de hükmetti.