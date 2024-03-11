İBB'de çekilen para sayma görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in deste deste paraları sayarken, yanında başka CHP'lilerin de ona yardım ettiği anların görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

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DHA

31 Mart'a sayılı günler kala CHP'de yeni bir kriz patlak verdi..

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, bavullar dolusu parayı paketlerken görüntülenmişti.

Ayrıca bir başka görüntüde Keleş'in yanında bulunan şahıslarla paraları saydığı anlar da kameraya yansıdı.

CHP il başkanlığında "paradan kule"

Sosyal medyada o anlara ait ortaya çıkan yeni görüntülerde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş ile birlikte, odada bulunan CHP teşkilatından bazı isimlerin de parayı saydığı görüldü.

Kamuoyuna yansıyan görüntülerin, genel seçimlerin ardından CHP'de yaşanan kurultay süreciyle alakalı olduğu iddia edildi.

Kurultay sürecinde İmamoğlu ve ekibi, CHP'de kurultayı Özgür Özel'in kazanması için delegelere para teklif etmişti.

Görüntülerin Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler tarafından dolaşıma sokulduğu öne sürülürken, İmamoğlu'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Siyaset gündemine bomba gibi düşen olay, kısa sürede büyük tepki topladı.

Soruşturma başlatıldı

Yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık, bazı sosyal medya hesaplarında CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan açıklama

Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Bazı sosyal medya hesaplarında "Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." şeklindeki paylaşım ile birlikte paylaşılan ve içeriğinde bir çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti açısından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)