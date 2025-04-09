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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) büyük vurgun...

İBB'deki büyük yolsuzluk ve terör soruşturması, rant ağının İstanbul'un ve İstanbulluların parasını nasıl peşkeş çektiğini gözler önüne serdi.

560 MİLYAR NEREDE?

560 milyar TL'lik yolsuzluk skandalı Türkiye'nin en önemli gündem maddesi olarak öne çıkarken, kamuoyu ise bu rezaletlerin ayrıntılarını merak ediyor.

560 milyar lirayla dünyada kıtaları birleştiren çift katlı ilk ve tek kara yolu tüneli niteliğindeki Avrasya Tüneli'den 12 tane yapılabilirken, Asya ile Avrupa kıtalarını üçüncü kez birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 17 tane yapılabilirdi.

SOYGUNU EN İYİ ANLATAN VİDEO

Vatandaşların yapılan vurgunun boyutunu sorgularken, bir vatandaşın çektiği video sosyal medyada gündem oldu.

103 TIR DOLUSU PARA

560 milyar liranın kaç tıra denk gelebileceğini hesaplayan vatandaş, 103 tıra tam 560 milyar liranın sığabileceğini söyledi.

"KİMSE BUNLARI SORGULAMIYOR"

Vatandaş, İBB'deki vurgunu sorguladığı videoda şunları söyledi:

Yıllarca algı yaptılar, ayakkabı kutusu diye. 560 milyar para gitmiş kimsenin umurunda değil. Bir taneniz çıkıp demiyor ki 560 milyar kaç tane ayakkabı kutusuna sığar. Biz hesapladık, 1 milyon TL 200 banknotla 3,5 kilogram ediyor. 103 tane tıra tam 560 milyar lira sığıyor. Kimse bunun lafını etmiyor. Bir de üniversite öğrencilerini yollara dökmüşler, yok işte haksızlık var, demokrasi var. Önce bir sorgulayın. Bunlar kağıt üzerinde sokağa çıkma yasağı varken kim konsere gelecek? Kimse bunları söylemiyor, 103 tır para yapıyor.

"MİLLETE KOYUN DİYORSUNUZ, SİZ KOYUNDAN DAHA BETERSİNİZ"