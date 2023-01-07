İBB'den hangi başkan kaç kilometre metro inşa etti yalanı

İBB'den hangi başkan kaç kilometre metro inşa etti yalanı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 'İBB Haber' isimli hesaptan paylaşılan 'Hangi başkan kaç kilometre metro inşa etti?' paylaşımının asılsız olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da hangi belediye başkanının kaç kilometre metro yaptığına dair bir paylaşım yapıldı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 'İBB Haber' isimli hesapta Ekrem İmamoğlu ön plana çıkarılmaya çalışıldı.

İBB Haber'in hazırladığı görselde Ekrem İmamoğlu'nun yıllık ortalama 13,27 kilometre metro inşa ettiğini öne sürülürken Kadir Topbaş'ın 7,55 kilometre, Recep Tayyip Erdoğan'ın ise 0,86 kilometre metro inşa ettiği iddia edildi.

Yapılan grafik incelemeye alındığında iddia edilen kilometre miktarlarının yanlış olduğu saptandı.

İmmamoğlu yalnızca 7,24 kilometre de kaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre durum çok farklı çıktı.

Bakanlığın verilerine göre 3 buçuk yıldır İBB Başkanlığı’nı yürüten Ekrem İmamoğlu’nun yıllık ortalama yalnızca 2,07 kilometre metro inşa ettiği görüldü. Ayrıca İmamoğlu görevde kaldığı süre boyunca toplam 7,24 kilometre metro inşa etti.

Topbaş döneminde toplamda 142,88 kilometre metro inşa edildi

Dikkat çeken bir diğer veri ise Kadir Topbaş dönemine ait oldu.

13,5 yıl boyunca İstanbul'a hizmet eden Kadir Topbaş'ın yıllık ortalama 10,58 kilometre, toplamda 142,88 kilometre metro inşa ettiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise İBB Başkanlığı döneminde yıllık ortalama 2,67 kilometre, toplam 12 kilometre metro inşa ettiği belirlendi.

(İBB'nin yaptığı grafik.)

(Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre hazırlanan grafik.)