İBB'den yeni teklif: İstanbulKart minibüslerde de kullanılacak İBB, UKOME toplantısında “Minibüslerin elektronik bilet entegrasyonuna dahil edilmesi” teklifini getirdi. Teklif kabul edilirse minibüslerde de İstanbulKart kullanılacak.

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Akaryakıta gelen üst üste zamların arından İstanbul’da gözler Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısına çevrildi.

UKOME toplantısında toplu ulaşıma zam yapılmasının beklenirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sürpriz bir gelişmeye imza attı.

Toplu Ulaşım Müdürlüğü’nün teklifi olan ve 26. madde de yer alan “minibüslerin elektronik bilet entegrasyonuna dahil edilmesi” teklifini gündeme aldı.

Minibüsler İstanbulKart sistemine alınacak

Halktv'de yer alan habere göre; İBB nakit para ile binilen minibüsleri de İstanbulKart sistemine dahil edecek.

Son zamanlarda bozuk para tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle minibüslerde sık sık tartışmalar yaşanıyordu.

Eğer teklif kabul edilirse, minibüslerde artık İstanbulKart geçecek.

Fiyatlandırma nasıl olacak merak ediliyor

Ancak edinilen bilgiye göre henüz fiyatlandırma konusunda henüz net bir durum söz konusu değil.