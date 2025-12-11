İBB'den zam yağmuru: Liste İSPARK'tan mezar yerlerine kadar uzuyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İBB Meclisi aralık ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te teklif edilen zam oranları tek tek görüşüldü.



Yeni tarifeye göre İSPARK otopark ücretlerinde ilçelere ve otopark türlerine göre yüzde 33,3 ile 62,5 arasında değişen artışlar uygulanacak.

TARİHİ YARIMADA VE KADIKÖY'DE EN YÜKSEK ARTIŞ

Zam teklifinde, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kapsamında, Fatih-Tarihi Yarımada ve Kadıköy-Rıhtım bölgesinde kapalı ve açık otoparklarda araçlar için 1 saate kadar ücretin yüzde 33,3 zamla 150 liradan 200 liraya, 1-2 saat arası ücretin 180 liradan 240 liraya, 2-4 saat arası ücretin 220 liradan 300 liraya, 4-8 saat arası ücretin 275 liradan 380 liraya, 8-12 saat arası ücretin 350 liradan 450 liraya ve 12-24 saat arası ücretin de 500 liradan 550 liraya yükseltildi.

Aynı bölgedeki yol kenarı otoparklarında, araçlar için 1 saate kadar ücretin 150 liradan 220 liraya, 1-2 saat arası ücretin 200 liradan 300 liraya, günlük ücretin 400 liradan yüzde 62,5 zamla 650 liraya ve sonraki her saatin 50 liradan 60 liraya yükseltildi.

MERKEZ İLÇELERDE ZAMLI TARİFELER

Kapalı katlı otoparklar ile açık otoparklarda Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Üsküdar'da araçlar için 1 saate kadar ücretin 100 liradan 140 liraya, 1-2 saat arası ücretin 130 liradan 180 liraya, 2-4 saat arası ücretin 160 liradan 230 liraya, 4-8 saat arası ücretin 200 liradan 280 liraya, 8-12 saat arası ücretin 260 liradan 370 liraya ve 12-24 saat arası ücretin de 400 liradan 450 liraya yükseltildi.

Bu ilçelerde yol kenarı otoparklarında araçlar için 1 saate kadar ücretin 120 liradan 170 liraya, 1-2 saat arası ücretin 150 liradan 220 liraya, günlük ücretin 300 liradan 500 liraya ve sonraki her saatin 40 liradan 50 liraya yükseltildi.

ORTA SEGMENT İLÇELERDE ÜCRETLER

Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de kapalı katlı otoparklar ile açık otoparklarda araçlar için 1 saate kadar ücretin 80 liradan 110 liraya, 1-2 saat arası ücretin 110 liradan 140 liraya, 2-4 saat arası ücretin 130 liradan 170 liraya, 4-8 saat arası ücretin 170 liradan 220 liraya, 8-12 saat arası ücretin 210 liradan 260 liraya ve 12-24 saat arası ücretin de 310 liradan 370 liraya yükseltildi.

Söz konusu ilçelerde yol kenarı otoparklarında araçlar için 1 saate kadar ücretin 90 liradan 120 liraya, 1-2 saat arası ücretin 120 liradan 160 liraya, günlük ücretin 240 liradan 320 liraya, sonraki her saatin 35 liradan 50 liraya yükseltildi.

BİRAZ DAHA DIŞARDA KALAN İLÇELERDE DURUM NE?

Ayrıca, kapalı katlı, açık otopark ile yol kenarı otoparklarda Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile'de 60 lira olan 1 saatlik ücretin 80 liraya, 1-2 saat arası ücretin 70 liradan 90 liraya, 2-4 saat arası ücretin 90 liradan 110 liraya, 4-8 saat arası ücretin 110 liradan 140 liraya, 8-12 saat arası ücretin 160 liradan 210 liraya, 12-24 saat arası ücretin ise 200 liradan 260 liraya yükseltildi.

BAZI YERLERDE YOL KENARI PARK ÜCRETİ 650 LİRAYA YÜKSELDİ

Bu ilçelerde yol kenarı otoparklarında araçlar için 1 saate kadar olan ücretin 60 liradan 90 liraya, 1-2 saat arası ücretin 80 liradan 110 liraya, günlük ücretin 190 liradan 240 liraya ve sonraki her saatin ise 30 liradan 40 liraya yükseltildi.

Kentin diğer ilçelerinde de açık ve kapalı otopark ücretlerine bölgeye göre değişen oranlarda artış getirildi. Yol kenarı otoparklarında günlük kullanım bedelleri bazı bölgelerde 650 liraya kadar yükseldi.

Meclis'te yapılan oylamada, İSPARK otopark ücretlerine zam teklifine AK Parti "hayır" oyu verirken, teklif CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

İSPARK'ın yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

ORMAN VE MESİRE ALANLARINA GİRİŞ ÜCRETLERİNE DE ZAM

Mecliste görüşülen bir diğer düzenleme ise orman, koru ve mesire alanları için talep edilen giriş ücretleri oldu. Buna göre otomobil giriş ücreti 170 liradan 250 liraya, minibüs ve panelvan için 420 liradan 550 liraya, motosiklet için ise 100 liradan 140 liraya yükseltildi.

2026 YILI MEZARLIK ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

Boş mezar yeri bedelleri de yeni tarifeyle güncellendi.

Zincirlikuyu, Ulus, Aşiyan gibi birinci grup mezarlıklarda boş mezar yeri ücreti 111 bin 632 liradan 334 bin 896 liraya çıktı.

İkinci grupta yer bedeli 6 bin 496 liraya, boş yer ücreti ise 89 bin 536 liraya yükseltildi.

Üçüncü ve dördüncü grupta da yer bedellerine yüzde 50 ile 200 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

Gayrimüslim mezarlıklarında boş yer ücreti 46 bin 560 liraya çıkarıldı.

Ayrıca çeşme suyu kullanım bedeli 61 bin 600 liradan 500 bin liraya yükselerek dikkat çeken artışlardan biri oldu.

ENFLASYON RAKAMLARI SON 48 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

3 Aralık'ta açıklanan verilere göre, TÜFE, kasımda aylık bazda yüzde 0,87, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,84 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 31,07, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,23 olarak kayıtlara geçti.

Enflasyon yıllık bazda son 48 ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

2026 İÇİN YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 25,49

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 26 Kasım'ı 27 Kasım'a bağlayan gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendi Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu açıklandı.