Yaşar Güler: Suriye'deki silahlı unsurlar merkezi yönetime hızlı bir şekilde entegre olmalı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2026 Merkezi Yönetim ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katılarak milletvekillerine sunum yaptı.

Güler, sunumunda devam Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Konuşmasında 10 Mart mutabakatına vurgu yapan Güler, şunları kaydetti:

"SURİYE'DEKİ SİLAHLI UNSURLAR MERKEZE ENTEGRE OLMALI"

Terörsüz Türkiye süreci hedefimizin tesis edilmesi için Suriye'deki silahlı unsurların merkezi yönetime hızlı bir şekilde entegre olması zorunludur.



Sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi için PKK ve iltisaklı tüm gruplar fesih kararına uygun olarak silahlarını teslim etmeli.



Bölgemizde hiçbir terör yapılanmasına izin vermeyiz. Suriye ve Irak ile yakın işbirliğimizi sürdürüyoruz.