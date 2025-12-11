Yaşar Güler: Suriye'deki silahlı unsurlar merkezi yönetime hızlı bir şekilde entegre olmalı

- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de yaptığı sunumda Terörsüz Türkiye sürecine dikkat çekerek PKK ve uzantılarının silah bırakması gerektiğini vurguladı.
- Güler, terör örgütünün bitme noktasına getirildiğini ve terörsüz bir Türkiye'ye yaklaşıldığını ifade etti.
- Terörle mücadelede tarihi bir eşikte olunduğunu belirterek, milletin önüne kurulan tuzakların boşa çıkarılacağını söyledi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2026 Merkezi Yönetim ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katılarak milletvekillerine sunum yaptı.
Güler, sunumunda devam Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.
Konuşmasında 10 Mart mutabakatına vurgu yapan Güler, şunları kaydetti:
"SURİYE'DEKİ SİLAHLI UNSURLAR MERKEZE ENTEGRE OLMALI"
Terörsüz Türkiye süreci hedefimizin tesis edilmesi için Suriye'deki silahlı unsurların merkezi yönetime hızlı bir şekilde entegre olması zorunludur.
Sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi için PKK ve iltisaklı tüm gruplar fesih kararına uygun olarak silahlarını teslim etmeli.
Bölgemizde hiçbir terör yapılanmasına izin vermeyiz. Suriye ve Irak ile yakın işbirliğimizi sürdürüyoruz.
"SAHADA TÜM TEDBİRLERİ ALIYORUZ"
Terörsüz Türkiye hedefine güçlü ve kararlı adımlarla ilerlediklerini söyleyen Güler, "Sahadaki gelişmeleri dikkatle izliyor. Tüm tedbirleri her zamanki hassasiyetimizle almaya devam ediyoruz.
Kahraman ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğü kararlı operasyonlar sayesinde terör örgütlerinin hareket alanı büyük ölçüde daraltılmış terör örgütü bitme noktasına getirilmiş ve Terörsüz Türkiye’ye giden yol açılmıştır." ifadelerini kullandı.
"TARİHİ EŞİKTEYİZ"
Süreçte sona yaklaşıldığına dikkat çeken Güler, "Terörle mücadelede tarihi eşikteyiz. S
üreçle birlikte milletimizin önüne kurulan tuzakları boşa düşüreceğiz." şeklinde konuştu.