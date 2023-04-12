İBB'nin 3,5 yılda toplam borcu 82 milyar TL'yi buldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3,5 yılda 35 yılda yapılan borçtan daha fazla borçlandığı saptandı. Buna göre İBB'nin 1984'ten 2019'a kadar 28 milyar TL olan borcu, 2019'dan 2022 sonuna kadar 82 milyar TL'ye çıktı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde geçen senenin denetim raporu görüşüldü.

Gerçekleştirilen oturumda denetim raporunda dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Buna göre İBB'nin geçen yıl 59 milyar TL'ye yakın bir gelir elde ettiği öğrenildi.

İSKİ ve İETT'de zarar: Gelir 59 milyar TL iken gider 64 milyar TL oldu

İBB'nin gideri ise 64 milyar TL olurken, belediye iştiraklerinden olan İSKİ ve İETT'de toplamda 7 milyar TL'lik bir zarar tespit edildi.

2019'a kadar 28 milyar TL olan borç 82 milyar liraya çıktı

Belediyenin 1984'ten 2019'a kadar 28 milyar TL olan borcu, 2019'dan 2022 sonuna kadar 82 milyar TL'ye çıktı.

Böylelikle İBB'nin 3,5 yılda 35 yılda yapılan borçtan daha fazla borçlandığı saptandı.

Merkezi idareden gelen para 50 milyar TL

Ayrıca İBB'nin 2022 yılında yaptığı toplam harcamanın 91 milyar lira olduğu da belirtti.

Denetim raporunun görüşüldüğü oturumda söz alan Denetim Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İSKİ ve İETT de dahil edildiğinde İBB'nin 2022 yılında toplam harcamasının 91 milyar lira olduğunu belirterek, 2022 yılı bütçesinde merkezi idareden İBB'ye 50 milyar 750 milyon lira geldiğini ifade etti.

"Muhtemelen 2023 sonunda 150 milyar liraya çıkacak gibi gözüküyor"

Kaynar, İBB'nin borç miktarıyla ilgili şunları söyledi: