İBB'nin cenaze arabası ile uyuşturucu taşıyan 3 kişi tutuklandı

Adana'da 144 kilo 550 gram esrarın bulunduğu İBB cenaze arabasında yakalanan 2 kişi ve olayla ilişiği bulunan 1 kişi tutuklandı. Zanlıların ifadeleri ortaya çıktı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarını sürdüren Türk Polis Teşkilatı, Adana'da olağandışı bir durumu ortaya çıkardı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda ilerleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait cenaze aracında, 144 kilo 550 gram esrar bulundu.

Esrar taşırken yakalanan araç sürücüsü Bünyamin S. (45) ve yanındaki Ersin E. (44) ile Diyarbakır’da esrarı veren H.K. isimli şahıs, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 zanlıya tutuklama

H.K. Diyarbakır’da, diğer zanlılar ise Adana Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

İfadeleri ortaya çıktı

Ekiplerce ifadeleri alınan cenaze aracının şoförü 44 yaşındaki Ersin E.’nin, 10 bin lira maaşla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehirler arası Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü'nde cenaze nakil araç şoförlüğü yaptığını söylediği, yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olan N. B.'nin, kendisine "Eğer Diyarbakır'a giderseniz Diyarbakır'dan esrar gelecek, ihtiyacı olan varsa bu işi yapabilir. Diyarbakır'a gideceğiniz zaman beni ara, istersen o kişinin numarasını veririm." dediğini anlattı.

"Borcumu kapatayım, bir kereliğine bu işi yapalım"

Birlikte yakalandıkları Bünyamin S.’nin bankaya yaklaşık 80 bin lira borcu olduğunu anlatan Ersin E., "N.B.'nin uyuşturucu taşıma işini Bünyamin'e anlattım. O da borcumu kapatayım bir kereliğini bu işi yapalım dedi. 8 Ekim'de İstanbul'un belirli bölgelerinden 5 cenaze topladık ve saat 19.00 gibi İstanbul'dan çıkış yaptık. Cenazeleri Nevşehir, Kayseri, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır'a götürecektik.





"Diyarbakır'a geliyoruz dedim"

Daha önce İBB'de şoför olan N.B.den aldığım telefon numarasını aradım ve Diyarbakır'a biz geliyoruz dedim. Cenazeleri sırasıyla bıraktıktan sonra 9 Ekim'de Diyarbakır'da son cenazeyi verdik. Daha sonra telefonla ulaştığım kendisini Davut olarak tanıtan kişi ile buluştuk. Davut, bize malın ot olduğunu, 85 kilo olduğunu İstanbul'a götürdüğümüz de ise 100 bin lira nakit para vereceğini söyledi. Telefonuma gelen konuma gittim. Site içerisinde siteye girer girmez sağ tarafa yanaştık ve bizim yattığımız bölüme çuvallarla-poşetlerle esrarı yükledi ve 100 bin lira olduğunu söylediği poşeti verdi ve biz oradan hemen ayrıldık.

"85 bin lirayı Bünyamin, 15 bin lirayı ben aldım"

Biz Diyarbakır'ı çıkmadan esrardan koku yayılmaya başladı, biz de bu çuval ve poşetteki esrarı aracın arka yük bölümüne aldık. Yolumuza devam ettik, o sırada Bünyamin paraları saydı. Borcu olduğundan dolayı paranın 85 bin lirasını benim bilgim ile kendisi aldı, 15 bin lirasını da ben aldım." dedi.