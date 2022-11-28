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    İBB'nin yaklaşık 32 milyon liralık lüks araç siparişi

    İBB'nin yaklaşık 32 milyon liralık lüks araç siparişi

    İBB'nin iştiraki Halk Ekmek Yöneticisi Özgen Nama'nın yaklaşık 32 milyon lirayı bulan lüks araç siparişi ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 11:43
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 12:15
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde su faturalarına zam yapmıştı.

    Suya gelen yüzde 25'lik zammın ardından İBB'de lüks araç kiralandığı ortaya çıktı.

    Halk Emke Yöneticisi Nama'ya lüks araç siparişi

    Son olarak CHP'li İBB'nin iştiraki Halk Ekmek Yöneticisi Özgen Nama'nın kiralık lüks araç siparişi ortaya çıktı.

    2022 yılında kullanılmak üzere hizmet aracı adı altında ihalesi yapılan binek otomobillerde istenilen donanım ve özellikler ise şaşırttı.

    Araçta istenen donanım ve özellikler

    Üst segment araçlarda bulunan yorgunluk tespit sistemi, elektrikli ve ısıtmalı dış ayna, LCD ekran, geri görüş kamerası, LED gündüz far sistemi, alüminyum alaşımlı jant, follow me home (refakatçi aydınlatma), yağmur ve park sensörü ile krom ön üst ızgara, araçta aranan özellikler oldu.

    Bedeli yaklaşık 32 milyon lira

    Araç kiralama bedelinin yaklaşık 32 milyon lirayı bulduğu ihale, 'Araç Kiralama Hizmet Alımı' dökümüne yansıdı.

    İBB nin yaklaşık 32 milyon liralık lüks araç siparişi #1

    İBB nin yaklaşık 32 milyon liralık lüks araç siparişi #2


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