İBB'ye bağlı İSPARK, gelir kaybı nedeniyle iflasın eşiğine geldi

İSPARK'a yönelik mali denetimde zararın ciddi boyuta ulaşması nedeniyle Sayıştay şirketin iflasını talep edeceğinin sinyallerini verdi.

Sayıştay 2021 yılı mali denetim raporunu yayınladı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı en büyük şirketlerden biri olan İSPARK'a ilişkin hazırlanan rapor gerçeği ortaya çıkardı.

Megakentin birçok noktasında otoparkları bulunan, bazı ana arterlerde de ücretli park hizmeti sunan İSPARK'ın geçtiğimiz yıl 21 milyon 724 bin lira zarar ettiği belirlendi.

Öte yandan raporda sermaye ve yedek akçeler toplamının tamamının karşılıksız kalarak eksi bakiye verdiğinin altı da çizildi.

'Pandemi nedeni ile gelirimiz düştü'

İSPARK bu denetim tespitine ilişkin yaptığı savunmada, Sayıştay'a pandemi nedeniyle 2020-2021 arası müşteri sayısını ciddi şekilde düştüğünü, sokağa çıkma yasakları ve pandemi önlemleri neticesinde 2020 ve 2021 yıllarında toplamda 135,5 milyon gelir kaybı yaşadıklarını bildirdi.

Yayınlanan raporda, şirketin 3 yıllık dönem kar ve zararları ile öz kaynak değişim tutarları şu şekilde yer aldı:

"Sermayedeki erime 2019'da başladı"

Ancak Sayıştay raporunda İSPARK'taki erimenin 2019'da başladığı belirtilerek şöyle denildi:

"Sermayedeki eriyişin pandemi ilanı öncesi dönemde 2019 yılı sonu itibariyle gerçekleşen -34.559.727,43 TL dönem zararı ile başladığı görülmektedir. Dolayısıyla koronavirüs salgınının şirket faaliyetleri üzerinde olumsuz etkisinin olduğunu söylemek mümkün olmakla birlikte, meydana gelen zararları doğrudan salgın tedbirlerine bağlamak da mümkün değildir."

Şirketin iflası istenecek

Sayıştay raporunda, Türk Ticaret Kanunu'na atıf yapılarak, şirketin aktif toplamının borcunu karşılamaya yetmediğinin anlaşılması halinde yönetim kurulunun bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirerek şirketin iflasını isteyeceği kaydedildi.