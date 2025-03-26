İBB'ye mali soruşturması: CHP'li 2 vekilin dosyası Ankara'da

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk ve kent uzlaşısı soruşturması kapsamında her dakika yeni gelişmeler yaşanıyor..

Geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ve birçok üst düzey isim gözaltına alınarak tutuklanırken, soruşturma genişletiliyor..

Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında İmamoğlu'na yakın 2 CHP'li milletvekilini de dosyaya dahil etti.

CHP'Lİ 2 VEKİLİN DOSYASI ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

CHP Milletvekili Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer'in dosyaları milletvekili oldukları için ayrılarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

2 ŞİRKETE EL KONULMUŞTU

Öte yandan soruşturma kapsamında İSCON, Nuhoğlu ve Trend İnşaat şirketlerine el konulduğu bildirildi.



