İBB'ye yeni dalga operasyon: 6 kişi hakkında tutuklama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda jandarma ekiplerince 12 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, önce sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye getirilen şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

6 TUTUKLAMA

Taner Çetin'in eski eşi Canan Çetin ile diğer şüpheliler Baran Yalgı, Emine Merve Köseoğlu, Serkan Gürsoy ve Mehmet Ünal hakkında ise savcılıkça adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Hakimlik, 6 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

5 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştıran hakimlik, tutuklanması talep edilen 2 şüpheli hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Tutuklananlar arasında daha önce tutuklanan İBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in oğlu Örsan Çetin de bulunuyor.

RÜŞVET GÖRÜNTÜLERİ

Öte yandan İBB soruşturmasında tutuklu bulunan Fikri Murat Demir’in rüşvet paralarını verdiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktI.

Ortaya çıkan görüntülerde; İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in elemanı Çağla isimli şahıs ile Çetin’in asistanının kocası olan Savaş adlı kişiye verdiği anlar görülüyor.

97 TUTUKLU

Şu anda soruşturma kapsamında 97 kişi tutuklu bulunurken, 206'sı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.