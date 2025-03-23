İBB'ye yolsuzluk soruşturması: Necati Özkan tutuklandı

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "terör" soruşturması devam ediyor.

Şüpheliler için mahkeme süreci başladı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" "ihaleye fesat karıştırmak" terör soruşturması kapsamında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlarıyla suçlanan şüphelilerin emniyet ve savcılık süreçleri tamamlandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'de nöbetçi sulh ceza hakimi karşısına çıktı.

NECATİ ÖZKAN YOLSUZLUKTAN TUTUKLANDI

Mahkeme İmamoğlu ile birlikte, İBB Başkanı'na yakın birçok isim hakkında 'yolsuzluk' suçlamasından tutuklama kararı verdi.

Onlardan biri de İmamoğlu'nun danışmanı ve kampanyacısı Necati Özkan oldu.

Özkan, İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden biriydi.

İLGİLİ HABER SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu tutuklandı