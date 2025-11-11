İBB'ye yönelik iddianamede İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan hiyerarşi de yer aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen "yolsuzluk ve rüşvet" operasyonunda, önemli gelişmeler yaşanıyor.

Soruşturmaya ilişkin merakla beklenen 402 şüphelinin olduğu iddianame, toplam 3 bin 900 sayfa olarak açıklandı.

Açıklamayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek yaptı.

"ÖRGÜTÜN KURUCUSU İMAMOĞLU"

Akın Gürlek, dosyada 402 şüphelinin olduğu bilgisini verdi.

İddianamede Ekrem İmamoğlu, "örgütün kurucusu ve lideri" olarak tanımlandı.

Şüphelilere suç örgütü kurma, yönetme, rüşvet alma, rüşvet verme suçlamaları yöneltiliyor.

TALEP EDİLEN HAPİS CEZASI

Ekrem İmamoğlu hakkında, doğrudan işlediği suçlar olan suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet (12 kez) suç gelirlerinin aklanması (7 kez), kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez) suçlarından ve suç örgütünün kurucusu ve lideri olması dolayısıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220/5'inci maddesi uyarınca örgütün faliyeti çerçevesinde örgüt mensupları tarafından işlenen çeşitli suçlardan 142 eylemle ilgili olarak cezalandırılması talep edildi.

Bu kapsamda savcılık tarafından, Ekrem İmamoğlu için 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi.

ÖRGÜTÜN HİYERARŞİ ŞEMASI ORTAYA ÇIKTI

İmamoğlu Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan hiyerarşi iddianamede yer aldı.

İmamoğlu ve diğer kişilere yönelik hazırlanan şema şu şekilde: