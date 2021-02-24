İbrahim Seten kimdir, kaç yaşında? İbrahim Seten nereli, hangi görevlerde bulundu?

İbrahim Seten kimdir, kaç yaşında? İbrahim Seten nereli, hangi görevlerde bulundu?

Rıdvan Dilmen’in hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle İbrahim Seten gündem oldu. Bunun üzerine İbrahim Seten hayatı hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı.

Fenerbahçe efsanesi ve yorumcu Rıdvan Dilmen, İbrahim Seten hakkında açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından İbrahim Seten'in hayatı merak konusu oldu.

Vatandaşlar, arama motorları üzerinden ''İbrahim Seten kimdir, kaç yaşında?'' sorularına yanıt arıyor.

Peki, İbrahim Seten kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? İbrahim Seten neyle suçlanıyor, tutuklandı mı?

İBRAHİM SETEN KİMDİR?

İbrahim Seten'in kaç yaşında ve nereli olduğu hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan İbrahim Seten, Demirören Medya'ya girmeden önce Sabah Gazetesi'nde spor müdürlüğü yapmış, söz konusu görevi daha sonra Altan Tanrıkulu'na devretmiştir.

İbrahim Seten, Demirören Medya Grubuna bağlı şirketlerde 8 yıl çalışmış daha sonra Vatan Gazetesi'nde Spor Müdürlüğü yapmıştır.

Kendisi daha önce kapatılan BİPSPOR'da müdürlük yapan Seten, Fenerbahçe karşıtlığı ile tanınmaktadır.

Ocak 2019 yılında Hürriyet gazetesine transfer olan Seten, 17 Nisan'da buradaki görevinden ayrılmıştır.

1992-1994 yılları arasında Türkiye Basketbol Federasyonu'nda Dış İlişkiler Sorumlusu olarak görev yapmıştır.

Seten'in görev yaptığı kurumlar; Vatan, Yeni Yüzyıl, Sabah, Hürriyet ve BİP Spor'dur.