İbrahim Yumaklı: 247 yangının 241'ini kontrol altına aldık Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son günlerde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yumaklı, perşembe gününden itibaren çıkan 247 yangının 241'inin kontrol altına alındığını açıkladı.

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Haber Merkezi

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Rüzgar, yüksek nem ve yeni yangınların çıkması da ekiplerin işini zorlaştırıyor.

YUMAKLI SON DURUMU AKTARDI

Günlerdir süren yangınlara ilişkin son bilgileri veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bilgi verdi.

ENDİŞE DUYULACAK BİR YANGIN YOK

Bakan Yumaklı, son günlerde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili "Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok" dedi.

241 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yumaklı, perşembe gününden itibaren çıkan 247 yangının 241'inin kontrol altına alındığını da sözlerine ekledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklamalarında şunları söyledi:

"AYDIN BOZDAĞAN'DAKİ YANGINDA HERHANGİ BİR PROBLEM KALMAMIŞ GÖRÜNÜYOR"

Aydın Bozdoğan'daki yangına gece de müdahale edildi. Herhangi bir problem kalmamış görünüyor. Büyük oranda kontrol altında. Bizi endişeye sevk edecek kadar geniş bir alana yayılmıştı.

"KARABÜKTEKİ YANGIN DA KONTROL ALTINA ALINDI"

Karabük'teki yangın da kontrol altına alındı. Yani 5 yangından bir tanesi kontrol altına alındı.

"ARKADAŞLARIMIZIN MÜDAHALESİ GECE DE DEVAM EDECEK"

Güne güzel haberlerle başlamıştık. İzmir'deki son açıklamamızın üzerinden çok geçmeden şu anda içinde bulunduğumuz Muğla ili Ula ilçesinden yangın haberi geldi. İHA yangını tespit etti. 13.35'de müdahaleye başlandı. Hali hazırda devam ediyor. Bizi endişeye sevk edecek bir şey yok. Arkadaşlarımızın müdahalesi gece de devam edecek. Enerjisi düştü. Rüzgar avantaj sağlamamış olsaydı ciddi bir tehlike oluşturabilirdi.

"SİLİFKE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"

Mersin Silifke'de 14.21'de yangın çıktı. 10 dakika içerisinde müdahale başlandı. Yangın kontrol altına alındı kısa sürede.

Yatağan'da 13.20'de yangın başladı, 14.30'da yangına müdahale edildi. Yatağan'daki yangında yerleşim yeri tehlikesi yok. Ula için gün boyu 11 uçak 7 helikopter ve 210 personel sevk edildi. Yatağan'ın bir farkı var. Yerleşim yerlerine yakın. 3 köyde 58 ev tedbiren tahliye edildi. Bir risk yok fakat tedbirli olmakta fayda var. Belli yollar kapatılmıştı fakat akşam saatlerinde açıldı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun.