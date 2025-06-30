İbrahim Yumaklı: 3 günde 263 yangına müdahale edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de yangınlara ilişkin son durumu açıkladı.

3 günde 263 yangına müdahale edildiğini açıklayan İbrahim Yumaklı, devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü söyledi.

Yangınları kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf edildiğini söyleyen Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

"YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ"

Rüzgarın hızı gece boyu 65 kilometreye ulaştı. Bu arkadaşlarımızın müdahalesini kısmen zorlaştırdı. Ancak takviye ekiplerle de birlikte konuşlandırmalarını yaptılar. Günün ağarmasıyla birlikte Manisa Akhisar'da olduğu gibi burada da hava araçları çalışmaya başladı ve arkadaşlarımıza destek oluyor.



İzmir'deki yangınlara 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz ve hem orman teşkilatı hem de diğer ekiplerden, gönüllülerden oluşan binin üzerinde arkadaşımızla müdahaleye devam ediyoruz.



Burada da yangının enerjisi düşürüldü ama 3 nokta var. Bu 3 noktada rüzgarın şiddeti daha da fazla. Bu 3 noktaya da arkadaşlarımız yoğunlaşmış durumdalar. Eğer oradaki şeyi de çok hızlıca başarabilirsek bu yangınla ilgili de korkulacak bir şey olmadığını söyleyebilirim.