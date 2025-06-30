İbrahim Yumaklı: 3 günde 263 yangına müdahale edildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de yangınlara ilişkin son durumu açıkladı.
3 günde 263 yangına müdahale edildiğini açıklayan İbrahim Yumaklı, devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü söyledi.
Yangınları kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf edildiğini söyleyen Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:
"YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ"
Rüzgarın hızı gece boyu 65 kilometreye ulaştı. Bu arkadaşlarımızın müdahalesini kısmen zorlaştırdı. Ancak takviye ekiplerle de birlikte konuşlandırmalarını yaptılar. Günün ağarmasıyla birlikte Manisa Akhisar'da olduğu gibi burada da hava araçları çalışmaya başladı ve arkadaşlarımıza destek oluyor.
İzmir'deki yangınlara 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz ve hem orman teşkilatı hem de diğer ekiplerden, gönüllülerden oluşan binin üzerinde arkadaşımızla müdahaleye devam ediyoruz.
Burada da yangının enerjisi düşürüldü ama 3 nokta var. Bu 3 noktada rüzgarın şiddeti daha da fazla. Bu 3 noktaya da arkadaşlarımız yoğunlaşmış durumdalar. Eğer oradaki şeyi de çok hızlıca başarabilirsek bu yangınla ilgili de korkulacak bir şey olmadığını söyleyebilirim.
VATANDAŞLARA UYARI
Şu ana kadar 4 köy ve iki mahallenin tedbir amacıyla boşaltıldığını söylemiştim. Hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Yangınlardan etkilendiğini söyleyen 21 vatandaşımız, bunların tamamı ayakta tedavi ile evlerine döndü.
Hayati tehlikeleri yok. Burada birçok canlılar var. Maalesef şu anda onların 12 kilometrelik hattan bahsediyoruz, 5 kilometrelik bir genişlikten bahsediyoruz etkilenen canlılar var.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Bilerek ya da bilmeyerek orman yangınına neden olmak suç. Bununla ilgili toleransımız yok. Lütfen ormanda ateş yakmayın, sigara izmariti atmayın. İklim değişikliğinin etkisi çok fazla. Anız yakmayın. Orman ya da orman dışı alan fark etmez bahçedeki çöplerinizi yakmayın.