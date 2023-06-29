İbrahim Yumaklı açıkladı! Et ve Süt Kurumu satılmayan kurbanlıkları alacak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurbanlık hayvanlarını satılalamaması durumunda Et ve Süt Kurumu tarafından alınacağını duyurdu.

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Binlerce yetiştirici Kurban Bayramı öncesinde hazırlık yaparak kurbanlıkları hazırladı.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde müslüman aleminde kurban ibadeti devam ediyor.

Bayramın ikinci gününde kurban pazarlarındaki hareketlilik de iyice hazırlandı.

Hayvan pazarlarında kurbanlık satışları sürerken bir diğer yandan da yetiştiriciler ellerinde kalan kurbanlıkları düşünmeye başladı.

Elde kalan kurbanlıkları devlet alacak

Bunun ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan açıklama geldi.

Yumaklı, üreticelerin elindeki kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını duyurdu.

"Yetiştiricilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz"

Bakan Yumaklı, Üreticilerin satılmayan kurbanlıklarının Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacanı ifade ederek şöyle dedi: