İbrahim Yumaklı açıkladı! Hatay'daki yangın bahçe temizliğinden çıktı... Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, müdahalesi süren orman yangının bahçe temizliğinden çıktığını aktardı. Yangın nedeniyle 2 mahalle tahliye edilirken 3 evin de yandığı biliniyor.

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Deprem bölgesi Hatay, bir felaketi daha yaşıyor.

Belen ilçesinde saat 13.57 sularında bir yangın çıktı.

Orman yangınına en hızlı şekilde müdahale gerçekleştirildi.

Bölgeye 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz, 375 personel sevk edildi.

2 mahalle tahliye edildi, 3 ev yandı

Karadan ve havadan müdahale sürerken, Müftüler ve Güzelyayla mahalleleri de tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yangında ilk belirlemelere göre 3 evin yandığı vurgulanırken, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

Hatay'da orman yangını FOTO GALERİ

Bir diğer yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CNN Türk'te yangına ilişkin açıklamada bulundu.

Yumaklı, yangının çıkış nedeni tahminlerini aktardı.

Yangın bahçe temizliğinden çıktı

İşte o açıklama;

Saat 13.57'de çıkan yangına 14.05'te müdahale edildi. Yangının bahçe temizliğinden çıktığını düşünüyoruz. Yangının enerjisinin azaldığını görüyoruz. Müdahalemiz devam ediyor.

Dumanlar gökyüzünü kapladı

Öte yandan yangının yol açtığı duman, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Antakya ilçesinde de gökyüzünü kapladı.