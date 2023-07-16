İbrahim Yumaklı açıkladı! Hatay'daki yangın bahçe temizliğinden çıktı...

Deprem bölgesi Hatay, bir felaketi daha yaşıyor.
Belen ilçesinde saat 13.57 sularında bir yangın çıktı.
Orman yangınına en hızlı şekilde müdahale gerçekleştirildi.
Bölgeye 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz, 375 personel sevk edildi.
2 mahalle tahliye edildi, 3 ev yandı
Karadan ve havadan müdahale sürerken, Müftüler ve Güzelyayla mahalleleri de tedbir amacıyla tahliye edildi.
Yangında ilk belirlemelere göre 3 evin yandığı vurgulanırken, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.
Hatay'da orman yangını FOTO GALERİ
Bir diğer yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CNN Türk'te yangına ilişkin açıklamada bulundu.
Yumaklı, yangının çıkış nedeni tahminlerini aktardı.
Yangın bahçe temizliğinden çıktı
İşte o açıklama;
Saat 13.57'de çıkan yangına 14.05'te müdahale edildi. Yangının bahçe temizliğinden çıktığını düşünüyoruz. Yangının enerjisinin azaldığını görüyoruz. Müdahalemiz devam ediyor.
Dumanlar gökyüzünü kapladı
Öte yandan yangının yol açtığı duman, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Antakya ilçesinde de gökyüzünü kapladı.