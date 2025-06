Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan, bayramda satılamayan kurbanlıklara ilişkin üreticileri sevindirecek haber geldi...

Bakan Yumaklı, bu yıl da hayvanlarını kurban pazarlarına sevk edemeyen üreticilerin kurbanlıklarını belirli şartların sağlanması üzerine Et ve Süt Kurumu olarak alacaklarını, yapılan basın açıklaması ile duyurdu.

Tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Yumaklı, bayramın sağlıklı, huzurlu, mutlu ve sorunsuz bir şekilde idrak edilmesi temennisinde bulundu.

"BU YIL DA ÜRETİCİLERİMİZİN ELLERİNDE KALAN KURBANLIKLARI ET VE SÜT KURUMU OLARAK ALACAĞIZ"

Bakan Yumaklı, Kurban Bayramı süresince, Bakanlık ekiplerinin hem kurban satış hem de kurban kesim noktalarındaki denetimlerinin aralıksız devam ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

Her yıl olduğu gibi üreticilerimizin ellerinde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu olarak satın almış olacağız. İlaveten bu yıl yeni bir uygulama başlattık. Karantina sebebiyle hayvanlarını satmak için kurban pazarlarına sevk edemeyen üreticilerimizin de ellerindeki kurbanlıkları veya hayvanları, karantina şartlarının bitmesi ve sağlıklı olmaları şartıyla yine Et ve Süt Kurumu olarak alacağız. Tekrar bütün vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.